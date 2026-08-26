Con los pleitos de Marco García y su hermana Lucía Elena, este fin de semana habrá nuevamente presencia mendocina en la velada central del boxeo profesional argentino. Los malargüinos forman parte de la velada La Leyenda Continúa que será televisada por TyC Sports este viernes.
Los malargüinos Marco García y su hermana Lucía dicen presente este viernes de boxeo en la FAB
El campeón Sudamericano superwelter Marco García animará el semifondo de la velada de boxeo profesional del viernes en la FAB. Lucía va en una complementaria
El actual poseedor del Título Sudamericano bajará una categoría para posicionarse en peso welter (66,678 kg (147 lb), de cara a un relanzamiento de su carrera en el boxeo profesional. Por su parte, su hermana Lucía Elena (4-0-0, 0 KO), abrirá la velada combatiendo a 4 asaltos -peso supermosca- con la experimentada bonaerense Victoria Alexis Moreyra.
Marco García quiere quedarse en el peso welter
Marco García (18-1-1, 11 KO) va en el semifondo de la velada de este viernes en el estadio de la Federación Argentina de Box -FAB- en el barrio de Almagro, CABA. El Kid Dinamita enfrenta a 8 rounds al cordobés Walter Córdoba (11-6-0, 5 KO) en la divisional welter, peso en el que no pelea desde el 2024.
"Este viernes voy a pelear en los 66,600 (welter) porque quiero quedarme en esa categoría. Bajo porque quiero aprovechar la potencia de los golpes y prepararme para hacer carrera en el exterior", explicó el malargüino.
"Estoy trabajando con un nutricionista, e hicimos una preparación espectacular. La última vez que peleé en welter fue contra (Juan Ignacio) Segovia (20/7/24) y la verdad que la experiencia no fue buena. Llegué muy débil y mal alimentado, comiendo soja...", explicó el mendocino, que agregó: "Ahora estuve asistido por Santiago Arriva, de Santa Fe, que trabaja con boxeadores como Alan Chaves, y estoy súper fuerte. Tomo cinco litros de agua, como carne, y estoy casi en categoría para el pesaje del jueves".