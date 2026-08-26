Los malargüinos Marco García y su hermana Lucía dicen presente este viernes de boxeo en la FAB

El actual poseedor del Título Sudamericano bajará una categoría para posicionarse en peso welter (66,678 kg (147 lb), de cara a un relanzamiento de su carrera en el boxeo profesional. Por su parte, su hermana Lucía Elena (4-0-0, 0 KO), abrirá la velada combatiendo a 4 asaltos -peso supermosca- con la experimentada bonaerense Victoria Alexis Moreyra.

Lucía Elena García. La malargüina también sube al ring de Castro Barros 75 de Almagro este viernes.

Marco García quiere quedarse en el peso welter

Marco García (18-1-1, 11 KO) va en el semifondo de la velada de este viernes en el estadio de la Federación Argentina de Box -FAB- en el barrio de Almagro, CABA. El Kid Dinamita enfrenta a 8 rounds al cordobés Walter Córdoba (11-6-0, 5 KO) en la divisional welter, peso en el que no pelea desde el 2024.