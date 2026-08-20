El Turco Abraham Buonarrigo va por el Latino OMB y vuelve Juan Carrasco en el Cuna de Campeones 8

Buonarrigo viene de noquear técnicamente en el sexto round al durísimo cordobés Martín Bulacio en el Poliguay el pasado 26 de junio.

El Forastero. Jonathan Joel Arena podría ser el rival del Titán Juan Carrasco, exponiendo el Título Mendocino ligero.

El semifondista confirmado será Juan Carrasco, ex aspirante al título mundial ligero AMB, ex campeón Sudamericano, Inter- Continental y Latino FIB. El formado en el gimnasio Firpo y actualmente compañero de gimnasio de Buonarrigo en el establecimiento de Pablo Chacón podría ir por el título mendocino ligero, por el que Jorge Pandolfino negocia con el poseedor, el sanrafaelino Jonathan Joel El Forastero Arena.

El último pleito de Juancito Carrasco fue el 17 de octubre, cuando noqueó técnicamente en el estadio Polimeni al boliviano Fernando José Sánchez Sulzer para quedarse con el título Cono Sur AMB.

El 5 de septiembre hay acción en el Polimeni

En lo que será un fin de semana pleno de boxeo en Mendoza, el sábado 5 de septiembre, Pablo Chacón, con el apoyo de Jorge Pandolfino lleva acción al Polimeni. En el estadio lasherino se producirá el retorno del Perfecto Nahuel Galesi, que enfrentará por el título de la Federación Mendocina de Box de peso superwelter al titular, el sanrafaelino Marcelo Tagua Puebla. En la víspera, el viernes 4, Soledad Ferreyra pelea con la santafesina Yoana Araceli Rodríguez en el estadio Pascual Pérez de calle Mitre 1771 de Ciudad.

En la velada se programó una gran competencia amateur donde se pondrán en juego las copas Ricardo Bracamonte, en honor al desaparecido y recordado entrenador mendocino que logró llevar a cuatro pupilos suyos a lo más alto del pugilismo mundial como campeones: Pablo Chacón, Juan Carlos Reveco, Jonathan Barros, y la neuquina Betiana Viñas. Además habrá eliminatorias de la divisional Menores para armar el equipo de Mendoza para los Juegos deportivos nacionales Evita 2026.