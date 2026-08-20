El boxeo de Mendoza vuelve con todo tras un agosto de inactividad, y dos grandes figuras locales serán los protagonistas de una de las veladas programadas. Abraham Buonarrigo y Juan Carrasco serán los dos púgiles de nivel internacional que encabezarán la cartelera del Cuna de Campeones octava edición.
El Turco Abraham Buonarrigo va por el Latino OMB y vuelve Juan Carrasco en el Cuna de Campeones 8
Abraham Buonarrigo ya tiene fecha para su próxima pelea: el 25 de septiembre, por el título Latino OMB supermediano. Allí retornará el Titán Juan Carrasco
La saga de festivales de boxeo que organiza con gran suceso la empresa promotora Pandolfino Box ya puso fecha y será el viernes 25 de septiembre. La acción promete ser doblemente titular y ya está confirmada la pelea del Turco Buonarrigo por el cetro Latino OMB supermediano. La otra apuesta será el retorno del Titán Juan Carrasco y sería por el título mendocino de peso ligero.
Abraham Buonarrigo y Juan Carrasco protagonistas de un nuevo Cuna de Campeones
Abraham Buonarrigo, ex campeón Sudamericano y actual número dos del ranking argentino de los 76,203 kg será el fondista del Cuna de Campeones 8 y su combate será por el título OMB Latino supermediano, con rival a designar por la entidad. El triunfo lo catapultará al púgil de Guaymallén al ranking mundial de la Organización Mundial. Actualmente ostenta la faja internacional Fedebol de la Asociación Mundial (AMB).
Buonarrigo viene de noquear técnicamente en el sexto round al durísimo cordobés Martín Bulacio en el Poliguay el pasado 26 de junio.
El semifondista confirmado será Juan Carrasco, ex aspirante al título mundial ligero AMB, ex campeón Sudamericano, Inter- Continental y Latino FIB. El formado en el gimnasio Firpo y actualmente compañero de gimnasio de Buonarrigo en el establecimiento de Pablo Chacón podría ir por el título mendocino ligero, por el que Jorge Pandolfino negocia con el poseedor, el sanrafaelino Jonathan Joel El Forastero Arena.
El último pleito de Juancito Carrasco fue el 17 de octubre, cuando noqueó técnicamente en el estadio Polimeni al boliviano Fernando José Sánchez Sulzer para quedarse con el título Cono Sur AMB.
El 5 de septiembre hay acción en el Polimeni
En lo que será un fin de semana pleno de boxeo en Mendoza, el sábado 5 de septiembre, Pablo Chacón, con el apoyo de Jorge Pandolfino lleva acción al Polimeni. En el estadio lasherino se producirá el retorno del Perfecto Nahuel Galesi, que enfrentará por el título de la Federación Mendocina de Box de peso superwelter al titular, el sanrafaelino Marcelo Tagua Puebla. En la víspera, el viernes 4, Soledad Ferreyra pelea con la santafesina Yoana Araceli Rodríguez en el estadio Pascual Pérez de calle Mitre 1771 de Ciudad.
En la velada se programó una gran competencia amateur donde se pondrán en juego las copas Ricardo Bracamonte, en honor al desaparecido y recordado entrenador mendocino que logró llevar a cuatro pupilos suyos a lo más alto del pugilismo mundial como campeones: Pablo Chacón, Juan Carlos Reveco, Jonathan Barros, y la neuquina Betiana Viñas. Además habrá eliminatorias de la divisional Menores para armar el equipo de Mendoza para los Juegos deportivos nacionales Evita 2026.
En pocas palabras
- Abraham Buonarrigo: Peleará por el título Latino OMB supermediano el 25 de septiembre.
- Juan Carrasco: Retornará en la velada, posiblemente por el título mendocino ligero.
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