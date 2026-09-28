Brisa Alfonzo y un durísimo campamento en Buenos Aires pensando en el Título Mundial

Durísimas sesiones de sparring en La Boca. Brisa Alfonzo junto a la encumbrada Karen Caravajal (a la izquierda) y otras boxeadoras del gimnasio Defensores de La Boca.

Intensa preparación y sparrings en Buenos Aires para Brisa Alfonzo

La semana pasada, la preparación de Brisa Alfonzo dejó el gimnasio de Pablo Chacón, y se trasladó a Buenos Aires, para realizar un exigente campamento visitando dos gimnasios para hacer sparrings con conocidas figuras del boxeo profesional femenino. La China y Armando Andrada, ayudante de Chacón, visitaron los establecimientos de Daniel Bordenave, en La Matanza; y el Defensores de La Boca, en el mítico barrio xeneize.

"La verdad que fue una experiencia muy positiva la de la semana pasada. Gracias al apoyo económico de la empresa Coronel Rodríguez y Jorge Pandolfino pude viajar a Buenos Aires y entrenar allá haciendo intensos guanteos con boxeadoras de primer nivel como Karen Caravajal o la Milagros la Maldita Ramírez. En total sumé 32 rounds que me ayudaron muchísimo y me ubicaron en el nivel que voy a necesitar en Canadá", destacó Alfonzo.

Brisa Alfonzo, el ex campeón mundial Juan Martín Látigo Coggi, y Armando Andrada en La Boca.

Brisa Alfonzo y 12 rounds tras viajar sin dormir

"El viaje fue muy duro, salimos con Armando (Andrada) en mi auto el lunes a la noche y llegamos a Buenos Aires el martes a las 11 de la mañana. Almorcé en casa de unos tíos míos de allá y me fui ¡sin dormir! a guantear desde las 15 en La Matanza. Apenas dormí una hora en el viaje -no me gusta dormir cuando voy de copiloto-, e hice 12 rounds con las chicas del gimnasio (Daniel) Bordenave", detalló la mendocina sobre su primera jornada en tierras bonaerenses.

Defensores de La Boca Boxing Club. Allí entrenó con altísima exigencia Brisa Alfonzo como preparación para ir a buscar el Título Mundial a Canadá.

Al día siguiente la China y Andrada se fueron al mítico barrio de La Boca para hacer una durísima sesión de sparring con una figura de muchísimo rodaje como Karen Burbuja Caravajal. La pupila de Fernando Albelo tiene batallas contra figuras como la legendaria Katie Taylor, poseedora de las coronas mundiales unificadas de peso ligero de la FIB, OMB y CMB.

"Me gustó mucho el trabajo con Karen Caravajal, con la que hice 10 rounds. Ella tiene un estilo parecido al de mi rival, tira muchos rectos. Me sirvió muchísmo el trabajo con las chicas de allá, porque tiran muchos golpes, trabajan arriba, abajo, tienen un alto nivel de intensidad, y eso está bueno", Brisa Alfonzo "Me gustó mucho el trabajo con Karen Caravajal, con la que hice 10 rounds. Ella tiene un estilo parecido al de mi rival, tira muchos rectos. Me sirvió muchísmo el trabajo con las chicas de allá, porque tiran muchos golpes, trabajan arriba, abajo, tienen un alto nivel de intensidad, y eso está bueno", Brisa Alfonzo

"El jueves, que fue el último día de guanteo, porque ya venía haciendo muchos rounds, guanteé con la Maldita (Milagros Guadalupe) Ramírez, pupila de Látigo (Juan Martín) Coggi. Hicimos 10 rounds muy buenos, así que me encantó", continuó describiendo Brisa su periplo fuera de Mendoza.

De Mendoza a La Matanza y La Boca por el sueño del Título Mundial

"Todo esto me dio mucha seguridad. Los profes ahí también me dijeron que fueron muy bueno los guanteos. El profe de la Boca tienen un canal de streaming, y cuando terminamos de guantear hicimos una nota. Y ahí hablamos y ellos habían visto el guanteo y me felicitaron, me dijeron que estaba muy bien físicamente", relató la mendocina, ex campeona argentina y Fedelatin AMB superpluma.

"La experiencia fue más que buena, y eso lo que yo quería al ir allá para medirme y saber cómo yo estaba. Realmente era la elite del boxeo argentino porque guanteé con las mejores. Por ejemplo la Maldita Ramírez es un proyecto que tiene cuatro peleas, las cuatro ganadas por nocaut. No tengo más que palabras de agradecimiento a todos allá, ya que me ayudaron en forma desinteresada y solidaria" "La experiencia fue más que buena, y eso lo que yo quería al ir allá para medirme y saber cómo yo estaba. Realmente era la elite del boxeo argentino porque guanteé con las mejores. Por ejemplo la Maldita Ramírez es un proyecto que tiene cuatro peleas, las cuatro ganadas por nocaut. No tengo más que palabras de agradecimiento a todos allá, ya que me ayudaron en forma desinteresada y solidaria"

Para concluir, dijo: "Guanteé con Karen Carabajal, que fue campeona del mundo, que tiene experiencia, peleó con Katie Taylor, tremenda, y estuve a la altura. Me aguanté todos los rounds, pude tirar, guanteando un día tras otro. La verdad que estoy muy contenta y que era lo que yo quería: poder viajar y apuntar a la mejor preparación. Porque las chicas en Mendoza, si bien me ayudan un montón, ni siquiera hay una de mi peso. Así que muy contenta, muy contenta por mi rendimiento y contenta también por Armando que me acompañó", cerró.