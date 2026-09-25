Delfina Arancibia ganó el bronce en el boxeo de los Juegos Suramericanos y sueña con Los Ángeles 2028

"Estoy muy contenta con mi participación en el torneo. La gente de Santa Fe nos recibió muy bien, la experiencia fue muy linda, desde la comida, el estadio donde peleamos. Para destacar, dentro de lo deportivo, está un crecimiento muy importante. Hay cosas que ajustar, obviamente, arreglar para seguir creciendo", comenzó relatando Delfina.

Delfina Arancibia en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Luego agregó: "Fue hermosa mi experiencia estando acá en casa (el país), teniendo a toda la gente en un estadio, gritando, alentándote, y que luego te saludan, te piden fotos. Me gusta ver como la gente apoya el deporte. La verdad que es una locura, es algo que nunca lo voy a olvidar".

"Para destacar, en esta competencia fue una pelea entre la experiencia contra la juventud. Enfrenté a chicas que tienen ciclos olímpicos o gente que tiene mucho rodaje, y yo con sólo 18 años les hice peleas parejas. Tengo mucha para dar y sé que voy a seguir creciendo, obviamente, con cosas por arreglar, pero sabemos que sí, se puede, y que algún día voy a traer una medalla de oro para Argentina", Delfina Arancibia "Para destacar, en esta competencia fue una pelea entre la experiencia contra la juventud. Enfrenté a chicas que tienen ciclos olímpicos o gente que tiene mucho rodaje, y yo con sólo 18 años les hice peleas parejas. Tengo mucha para dar y sé que voy a seguir creciendo, obviamente, con cosas por arreglar, pero sabemos que sí, se puede, y que algún día voy a traer una medalla de oro para Argentina", Delfina Arancibia

Un duro camino para llegar a los soñados Juegos de Los Ángeles 2028

Al caer ante la brasileña Cerqueira Romeu y no poder acceder a la final de su categoría (donde ganó el oro la venezolana Omailyn Cegovia), la piba de Finca González, Las Heras, no pudo clasificar directamente a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que otorgan dos plazas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El podio del boxeo amateur de los 57kg: la subcampeona Cerqueira Romeu, la campeona Omailyn Cegovia; y las terceras, la paraguaya Minerva Mereles y Delfina Arancibia.

Respecto a la cita olímpica estadounidense, Arancibia explicó: "Como objetivo, lo más importante es clasificar en los Juegos Panamericanos, y después ver. Obviamente, estamos apuntando a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles".

El próximo desafío en el boxeo amateur: el Continental de Puebla, México

El próximo paso que tiene Delfina es buscar la Clasificación a Lima 2027 en el torneo Continental de la World Boxing en la ciudad de Puebla, México, a realizarse entre el 17 al 25 de octubre próximo.

Sobre este Continental, Delfina Arancibia detalló: "Estamos haciendo todo el proceso para apuntar a estos juegos (Los Ángeles 2028), que que son los que tenemos cerca. Es lo que tengo ahora en vista, que es un sueño, y yo creo que hasta lograrlo no voy a parar. Por eso quiero clasificar a los Panamericanos, que será el primer paso a cumplir, cerró la boxeadora que sueña con seguir los pasos de Pascual Pérez, Cirilo Gil (Oro en 1948); Francisco Gelabert ('56), Carlos Aro (60), Juan Aguilar ('64), Miguel García y Pedro Agüero ('68), Mario Ortiz ('72), Pablo Chacón (Bronce en el '96), Ceferino Labarda (2000) y Daniel Brizuela (2004).