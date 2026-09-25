Una -o quizás la única- promesa actual del boxeo amateur es la lasherina Delfina Arancibia, integrante de la Selección Argentina de boxeo de élite, tuvo una destacada actuación en una de las máximas pruebas que se presentan en su objetivo, que es clasificar a los próximos Juegos Olímpicos.
Delfina Arancibia ganó el bronce en el boxeo de los Juegos Suramericanos y sueña con Los Ángeles 2028
La boxeadora mendocina Delfina Arancibia habló sobre su gran experiencia en los Juegos Suramericanos y lo que seguirá en su camino al sueño olímpico
Delfina llegó a las semifinales de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 en la categoría de los 57 kilogramos, pero perdió frente a la experimentada brasileña Jucielen Cerqueira Romeu en decisión dividida (4-1). Su rival diputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y tenía en su palmarés la medalla de plata en los Panamericanos de Lima 2019 y la de oro en Santiago (Chile) 2023.
La alegría de Delfina Arancibia por su bronce en los Juegos Suramericanos
Ya de vuelta en Mendoza, tras su participación en la cita de la Odesur disputada en tres ciudades santafesinas, la pugilista de 18 años, pupila de Pablo Chacón desde hace 10 años, habló de su paso por los Juegos Suramericanos, combatiendo en el estadio Invencible de la ciudad de Rafaela.
"Estoy muy contenta con mi participación en el torneo. La gente de Santa Fe nos recibió muy bien, la experiencia fue muy linda, desde la comida, el estadio donde peleamos. Para destacar, dentro de lo deportivo, está un crecimiento muy importante. Hay cosas que ajustar, obviamente, arreglar para seguir creciendo", comenzó relatando Delfina.
Luego agregó: "Fue hermosa mi experiencia estando acá en casa (el país), teniendo a toda la gente en un estadio, gritando, alentándote, y que luego te saludan, te piden fotos. Me gusta ver como la gente apoya el deporte. La verdad que es una locura, es algo que nunca lo voy a olvidar".
Un duro camino para llegar a los soñados Juegos de Los Ángeles 2028
Al caer ante la brasileña Cerqueira Romeu y no poder acceder a la final de su categoría (donde ganó el oro la venezolana Omailyn Cegovia), la piba de Finca González, Las Heras, no pudo clasificar directamente a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que otorgan dos plazas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Respecto a la cita olímpica estadounidense, Arancibia explicó: "Como objetivo, lo más importante es clasificar en los Juegos Panamericanos, y después ver. Obviamente, estamos apuntando a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles".
El próximo desafío en el boxeo amateur: el Continental de Puebla, México
El próximo paso que tiene Delfina es buscar la Clasificación a Lima 2027 en el torneo Continental de la World Boxing en la ciudad de Puebla, México, a realizarse entre el 17 al 25 de octubre próximo.
Sobre este Continental, Delfina Arancibia detalló: "Estamos haciendo todo el proceso para apuntar a estos juegos (Los Ángeles 2028), que que son los que tenemos cerca. Es lo que tengo ahora en vista, que es un sueño, y yo creo que hasta lograrlo no voy a parar. Por eso quiero clasificar a los Panamericanos, que será el primer paso a cumplir, cerró la boxeadora que sueña con seguir los pasos de Pascual Pérez, Cirilo Gil (Oro en 1948); Francisco Gelabert ('56), Carlos Aro (60), Juan Aguilar ('64), Miguel García y Pedro Agüero ('68), Mario Ortiz ('72), Pablo Chacón (Bronce en el '96), Ceferino Labarda (2000) y Daniel Brizuela (2004).
En pocas palabras
- Delfina Arancibia: Ganó bronce en boxeo de Juegos Suramericanos, soñando con Los Ángeles 2028.
- Experiencia y Crecimiento: A pesar de la derrota ante una rival experimentada, Arancibia destaca su evolución y potencial.
- Camino Olímpico: Busca clasificar a Lima 2027 para acceder a los Juegos de Los Ángeles 2028.