El Dogo Monti hará su cuarta presentación en el boxeo profesional en la FAB y para la TV nacional

El boxeo profesional mendocino vive un esperanzador reverdecer, y a los ya consagrados, se le suman con mucha fuerza los nuevos valores. Uno de ellos es Ángel David el Dogo Monti, pupilo de Matías Lucero en el Club Villa Seca, que sumó la semana pasada su tercer triunfo, todos por KO.
Tras sus presentaciones en el ámbito local, en especial en las veladas Cuna de Campeones, este deportista mendocino destacado ya llamó la atención de las promotoras de Buenos Aires, y tiene fecha para su cuarto pleito rentado. Será el viernes 2 de octubre en un festival organizado por el departamento de boxeo del club River Plate (River Boxing Team) en el estadio de la FAB, y que será televisado por TyC Sports, frente al jujeño Rodrigo Yapura (2-0-0, 1KO).
El Dogo Monti pelea en el estadio de la FAB con televisación de TyC Sports
El Dogo Monti, de apenas 19 años y oriundo de Kilómetro 8, Guaymallén, ha sido animador de impactantes peleas televisadas por Canal Siete de Mendoza, y suma un palmarés de 3 ganadas, todas por nocaut, en tantas presentaciones.
Monti tuvo una exitosa carrera en el boxeo amateur. Fue campeón Mendocino, campeón Guantes de Oro, campeón Vendimia, campeón Regional Cuyano -clasificatorio al Campeonato Argentino-. Realizó 45 peleas amateur, donde debutó a los 14 años; peleando en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mar del Plata, y San Juan, sumando 17 KO.
En el campo rentado debutó en la divisional supermosca en el Vicente Polimeni el 27 de marzo de este año, noqueando en un round al sanrafaelino Víctor Daniel Díaz, y luego enhebró otro KO (KOT2) el pasado 26 de junio, en el Cuna de Campeones 7, realizado en el Polideportivo de Guaymallén -Poliguay-, frente al santiagueño Martín Sebastián Ariste Unzaga. El viernes 11 de este mes, en apenas 15 segundo sacó al chaqueño Carlos Gabriel Pérez en una pelea realizada en la Unión Vecinal Kilómetro 8.
La palabra del Dogo Monti
Consultado el púgil del Club Villa Seca sobre cómo toma esta oportunidad tempranera de ir a una cartelera televisada en Buenos Aires, el Dogo explicó con mucho aplomo: "Me agarra bien, la verdad, esta pelea me agarra bien porque venía con la preparación de la pelea anterior. Sí bien no duró mucho, fue una preparación dura, y aprovechando esa preparación, me continué preparándome ahora.
"Esta oportunidad me toma muy bien, me agarra fuerte y motivado, la verdad. Tengo bastante gente que me apoya acá en Mendoza, en Guaymallén, y en especial mi familia, la gente de Kilómetro 8, y los compañeros del gimnasio", agregó Monti.
"Me he estado entrenando muy bien para dar un buen espectáculo ahí en Buenos Aires. Si bien no tengo muy claro a qué hora voy a pelear y todo, sé que es un rival duro, que no es un rival que se echa para atrás. Así que yo creo que voy a ir a dar un buen espectáculo", adelantó sobre el compromiso contra Yapura.
Respecto a su puesta a punto, el pupilo de Lucero dijo: "En el gimnasio (Villa Seca) estoy guanteando con mis compañeros, el Gringo (Yael) Chura, Damián Castro, que son profesionales; y Sebastián Muñoz, que va a debutar como profesional pronto. Trabajamos fuerte y ajustamos detalles, corregimos errores, y me exigen bastante", concluyó Monti.
En pocas palabras
- Ángel David Monti: El joven pugilista mendocino suma su tercer triunfo consecutivo por KO.
- Próxima pelea: El boxeador se presentará el 2 de octubre en el estadio de la FAB, televisado por TyC Sports.
- Trayectoria amateur: Monti fue campeón mendocino y disputó 45 peleas antes de debutar profesionalmente.