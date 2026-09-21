El Dogo Monti hará su cuarta presentación en el boxeo profesional en la FAB y para la TV nacional

Monti tuvo una exitosa carrera en el boxeo amateur. Fue campeón Mendocino, campeón Guantes de Oro, campeón Vendimia, campeón Regional Cuyano -clasificatorio al Campeonato Argentino-. Realizó 45 peleas amateur, donde debutó a los 14 años; peleando en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mar del Plata, y San Juan, sumando 17 KO.

En el campo rentado debutó en la divisional supermosca en el Vicente Polimeni el 27 de marzo de este año, noqueando en un round al sanrafaelino Víctor Daniel Díaz, y luego enhebró otro KO (KOT2) el pasado 26 de junio, en el Cuna de Campeones 7, realizado en el Polideportivo de Guaymallén -Poliguay-, frente al santiagueño Martín Sebastián Ariste Unzaga. El viernes 11 de este mes, en apenas 15 segundo sacó al chaqueño Carlos Gabriel Pérez en una pelea realizada en la Unión Vecinal Kilómetro 8.

El Dogo Monti noqueando en su debut en el boxeo profesional en el estadio Polimeni.

La palabra del Dogo Monti

Consultado el púgil del Club Villa Seca sobre cómo toma esta oportunidad tempranera de ir a una cartelera televisada en Buenos Aires, el Dogo explicó con mucho aplomo: "Me agarra bien, la verdad, esta pelea me agarra bien porque venía con la preparación de la pelea anterior. Sí bien no duró mucho, fue una preparación dura, y aprovechando esa preparación, me continué preparándome ahora.

"Esta oportunidad me toma muy bien, me agarra fuerte y motivado, la verdad. Tengo bastante gente que me apoya acá en Mendoza, en Guaymallén, y en especial mi familia, la gente de Kilómetro 8, y los compañeros del gimnasio", agregó Monti.

"Me he estado entrenando muy bien para dar un buen espectáculo ahí en Buenos Aires. Si bien no tengo muy claro a qué hora voy a pelear y todo, sé que es un rival duro, que no es un rival que se echa para atrás. Así que yo creo que voy a ir a dar un buen espectáculo", adelantó sobre el compromiso contra Yapura.

Respecto a su puesta a punto, el pupilo de Lucero dijo: "En el gimnasio (Villa Seca) estoy guanteando con mis compañeros, el Gringo (Yael) Chura, Damián Castro, que son profesionales; y Sebastián Muñoz, que va a debutar como profesional pronto. Trabajamos fuerte y ajustamos detalles, corregimos errores, y me exigen bastante", concluyó Monti.