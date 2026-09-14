La mendocina Delfina Arancibia se aseguró el bronce en boxeo y va por el oro de los Juegos Suramericanos

En su debut en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Arancibia, pupila de Pablo Chacón, derrotó el fin de semana a la ecuatoriana Helen Sánchez por la vía de las tarjetas, con fallo unánime de 5-0 (todas 30-27), demostrando una gran performance y superioridad.

Delfina Arancibia, la esperanza olímpica del boxeo de Mendoza y el país.

Delfina Arancibia está en las semis de los Juegos Suramericanos 2026

En las semifinales, Delfina Arancibia se medirá el jueves (17), a las 15, ante la brasileña Jucielen Romeu, ganadora del oro Panamericano en Santiago de Chile 2023 y representante olímpica de su país en Tokio 2020.