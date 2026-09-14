En un inicio de competencia propicio para los argentinos, la mendocina Delfina Arancibia ya hizo su aporte en el medallero para el equipo local. Compitiendo en boxeo amateur, las lasherina ganó su primer combate en la categoría 57 kg y obtuvo el pasaje a las semifinales.
La mendocina Delfina Arancibia se aseguró el bronce en boxeo y va por el oro de los Juegos Suramericanos
La púgil lasherina Delfina Arancibia ganó en su presentación en el boxeo amateur y logró el pase a las semifinales de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026
En su debut en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Arancibia, pupila de Pablo Chacón, derrotó el fin de semana a la ecuatoriana Helen Sánchez por la vía de las tarjetas, con fallo unánime de 5-0 (todas 30-27), demostrando una gran performance y superioridad.
Delfina Arancibia está en las semis de los Juegos Suramericanos 2026
En las semifinales, Delfina Arancibia se medirá el jueves (17), a las 15, ante la brasileña Jucielen Romeu, ganadora del oro Panamericano en Santiago de Chile 2023 y representante olímpica de su país en Tokio 2020.
La boxeadora de Finca González, Las Heras, ganó el Campeonato Argentino juvenil en 2024, en el 2025 la medalla dorada en la Copa América realizada en Ibagué, Colombia; y repitiendo oro en los Juegos JADAR, en Rosario, Santa Fe, el mismo año.
En la categoría hasta 51 kg femenino, Tatiana Flores protagonizó una exigente contienda en el segundo combate de la jornada ante la brasileña Caroline Almeida, y pudo adjudicarse la victoria por fallo dividido 3-2. Con esta actuación, Flores accedió a las semifinales, donde se medirá ante la colombiana Yerlin Quiñones el próximo miércoles 16.
En pocas palabras
- Delfina Arancibia: La boxeadora mendocina clasificó a las semifinales de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 tras ganar su primer combate.
- Rival en semifinales: Arancibia se enfrentará a la brasileña Jucielen Romeu, medallista de oro panamericano y olímpica.
- Otras argentinas: Tatiana Flores también avanzó a semifinales en la categoría hasta 51 kg femenino, tras vencer a su oponente brasileña.