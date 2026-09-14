El mendocino Fernando Contreras aportó una medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026

El mendocino Contreras, especialista en Mountain Bike, especialidad Cross Country Olímpico (la única en que se compite en esta cita de la ODESUR), resultó ganador en la final disputada en la ciudad de Rafaela con un tiempo de 1 hora 24 minutos 27 segundos (1h 24' 27'), superando a su escolta, el brasileño Alex Malacarne por 10''. Completó el podio otro brasileño, Ulan Bastos a más de 1 minuto de Contreras.

Fernando Contreras y su primer oro en Juegos Suramericanos

El podio en Rafaela. Fernando Contreras posa con su medalla dorada de los Juegos Suramericanos junto a sus escoltas brasileños.

Tras la definición de la competencia realizada en el autódromo de Rafaela, el maipucino se mostró totalmente emocionado y declaró a TyC Sports: "Este triunfo es para una persona que se me fue este año, para mi viejo, que se fue este año, luego de pasar una larga enfermedad".