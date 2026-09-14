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JUEGOS SURAMERICANOS- CICLISMO

El mendocino Fernando Contreras aportó una medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026

El maipucino Fernando Contreras obtuvo la medalla de oro en ciclismo Mountain Bike, especialidad Cross Country

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Fernando Contreras es de oro. El ciclista mendocino aportó una medalla dorada al equipo argentino al ganar la prueba de cilismo MTB- Cross Country.

Fernando Contreras es de oro. El ciclista mendocino aportó una medalla dorada al equipo argentino al ganar la prueba de cilismo MTB- Cross Country.

Este lunes el mendocino Fernando Contreras le dio un alegría al deporte argentino, y el mendocino en particular, ya que uno de los 12 de la provincia que integra el equipo nacional, obtuvo en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 una medalla dorada en Ciclismo de Montaña.

El mendocino Contreras, especialista en Mountain Bike, especialidad Cross Country Olímpico (la única en que se compite en esta cita de la ODESUR), resultó ganador en la final disputada en la ciudad de Rafaela con un tiempo de 1 hora 24 minutos 27 segundos (1h 24' 27'), superando a su escolta, el brasileño Alex Malacarne por 10''. Completó el podio otro brasileño, Ulan Bastos a más de 1 minuto de Contreras.

Fernando Contreras y su primer oro en Juegos Suramericanos

El podio en Rafaela. Fernando Contreras posa con su medalla dorada de los Juegos Suramericanos junto a sus escoltas brasile&ntilde;os.

El podio en Rafaela. Fernando Contreras posa con su medalla dorada de los Juegos Suramericanos junto a sus escoltas brasileños.

Tras la definición de la competencia realizada en el autódromo de Rafaela, el maipucino se mostró totalmente emocionado y declaró a TyC Sports: "Este triunfo es para una persona que se me fue este año, para mi viejo, que se fue este año, luego de pasar una larga enfermedad".

Contreras también compite en ciclismo de ruta, y este año se subió al podio, al resultar 3° en la 50° Vuelta Ciclista de Mendoza. Otro antecedente es en su especialidad, donde finalizó en la 8ª posición del Cross Country Olímpico en los Juegos Panamericanos 2023 realizados en Santiago de Chile. En el anterior Suramericano (Asunción 2022), su primera participación, obtuvo también el 8° lugar.

El compañero de equipo de Conteras, el riojano Agustín Durán, abandonó y no finalizó la carrera. En tanto las damas, Lucía Miralles fue 5ª (1h 18' 43''), y Agustina Apaza 7ª (1h 20' 30'').

La medalla aportada por el mendocino Fernando Contreras -la cuarta hasta ahora de oro para el país- se suma la ya asegurada de bronce que obtuvo la pugilista lasherina Delfina Arancibia, que el jueves disputará la semifinal y podría cambiarla por Plata u Oro.

En pocas palabras

  • Fernando Contreras: El ciclista mendocino ganó la medalla de oro en Mountain Bike.
  • Juegos Suramericanos: La competencia se realizó en Santa Fe en el 2026.
  • Victoria en Rafaela: Superó al brasileño Alex Malacarne por 10 segundos en la final.
Resumen generado por Thinkindot AI

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