Disputado este domingo el Gran Premio de San Marino de motociclismo, en la categoría menor, Moto3, los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli estuvieron entre los 10 primeros. En la máxima categoría -MotoGP-, el campeón Marc Márquez fue el ganador.
Valentín Perrone y Marco Morelli fueron top 10 en Moto3 y Marc Márquez dominó en el MotoGP de San Marino
El Gran Premio de San Marino de motociclismo tuvo a los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli como top 10. En Moto GP se impuso Marc Márquez
Temprano se corrió este domingo la prueba de la categoría telonera del MotoGP -Moto3- donde compiten los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli, que finalizaron en el 5° y 9° puesto, respectivamente. El ganador de la prueba fue el español Máximo Quiles.
Valentín Perrone y Marco Morelli: 5° y 9° en Moto3
Máximo Quiles, del equipo CFMOTO Gaviota Aspar Team, fue el ganador, y empleó un tiempo de 33 minutos 42 segundos y 713 milésimas (33' 42'' 713/1000). Lo escoltaron David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), a +0'' 02/1000; y Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a +1'' 343/1000.
En el quinto lugar, Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3) llegó a +12'' 258/1000 de Quiles, mientras que Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) finalizó a +21'' 867/1000 del ganador.
El español Máximo Quiles es el líder del campeonato de Moto3 con 281puntos. Marco Morelli se ubica 5°, con 138 unidades, y Valentín Perrone marcha 6°, con 114.
Los hermanos Marc Márquez y Alex dominaron en el MotoGP de San Marino
El español Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) se impuso en gran forma en el Gran Premio de San Marino en la categoría MotoGP, la máxima del motociclismo mundial de velocidad y ahora comparte el liderazgo del campeonato con 274 puntos, con su compatriota Jorge Martín (Aprilia Racing). Tras perderse algunas carreras por lesión en el inicio de temporada, Marc remontó espectacularmente y mostró su vigencia.
En esta 14° competencia de la temporada, Marc, campeón vigente fue el ganador con un tiempo de 41' 1'' 013/1000. Lo escoltó su hermano Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), a +0'' 657/1000. Completó el podio otro ibérico, Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) a +2'' 326/1000.
En pocas palabras
- Argentinos en Top 10: Valentín Perrone y Marco Morelli clasificaron entre los 10 mejores en Moto3.
- Victoria en MotoGP: Marc Márquez se alzó con el triunfo en la categoría principal en San Marino.
- Liderato compartido: Marc Márquez ahora lidera el campeonato de MotoGP junto a Jorge Martín.