Valentín Perrone y Marco Morelli fueron top 10 en Moto3 y Marc Márquez dominó en el MotoGP de San Marino

En el quinto lugar, Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3) llegó a +12'' 258/1000 de Quiles, mientras que Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) finalizó a +21'' 867/1000 del ganador.

El español Máximo Quiles es el líder del campeonato de Moto3 con 281puntos. Marco Morelli se ubica 5°, con 138 unidades, y Valentín Perrone marcha 6°, con 114.

Marc Márquez, el campeón vigente alcanzó el liderazgo del campeonato de MotoGP con su triunfo en San Marino. Foto: Gentileza motogp.com

Los hermanos Marc Márquez y Alex dominaron en el MotoGP de San Marino

El español Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) se impuso en gran forma en el Gran Premio de San Marino en la categoría MotoGP, la máxima del motociclismo mundial de velocidad y ahora comparte el liderazgo del campeonato con 274 puntos, con su compatriota Jorge Martín (Aprilia Racing). Tras perderse algunas carreras por lesión en el inicio de temporada, Marc remontó espectacularmente y mostró su vigencia.

Marc Márquez ganó en San Marino y llegó a la cima del campeonato de MotoGP. Foto: Gentileza motogp.cpm

En esta 14° competencia de la temporada, Marc, campeón vigente fue el ganador con un tiempo de 41' 1'' 013/1000. Lo escoltó su hermano Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), a +0'' 657/1000. Completó el podio otro ibérico, Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) a +2'' 326/1000.