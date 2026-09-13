Los Juegos Suramericanos de Santa Fe tuvieron inicio con una espectacular apertura en Rosario

Decenas de miles de personas llegaron a la explanada del Monumento a la Bandera para acompañar el comienzo oficial de la competencia. Más de 100 artistas participaron del espectáculo, que tuvo como protagonistas a figuras de la música argentina y un importante despliegue de luces, pantallas y proyecciones. Las 15 delegaciones con sus abanderados desfilaron al ritmo de las canciones.

Una maravillosa apertura a toda música en Rosario

La música tuvo como una de sus protagonistas a Juan Carlos Baglietto, Soledad Pastorutti, autora e intérprete de Late el Sur, la canción oficial de los Juegos. También participaron Abel Pintos, Cacho Deicas, Luck Ra, Valentino Merlo, Agustín Rada Aristarán y la cantante rosarina Mery San Damaso. Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Lito Vitale.