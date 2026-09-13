Con una imponente fiesta de apertura en el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario, este sábado se inauguraron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que organiza la Odesur. El acto supo combinar deporte, música y cultura en una multitudinaria presentación.
Los Juegos Suramericanos de Santa Fe tuvieron inicio con una espectacular apertura en Rosario
Este sábado por la noche se dio inicio a los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 con la apertura realizada en el Monumento a la Bandera en Rosario
Decenas de miles de personas llegaron a la explanada del Monumento a la Bandera para acompañar el comienzo oficial de la competencia. Más de 100 artistas participaron del espectáculo, que tuvo como protagonistas a figuras de la música argentina y un importante despliegue de luces, pantallas y proyecciones. Las 15 delegaciones con sus abanderados desfilaron al ritmo de las canciones.
Una maravillosa apertura a toda música en Rosario
La música tuvo como una de sus protagonistas a Juan Carlos Baglietto, Soledad Pastorutti, autora e intérprete de Late el Sur, la canción oficial de los Juegos. También participaron Abel Pintos, Cacho Deicas, Luck Ra, Valentino Merlo, Agustín Rada Aristarán y la cantante rosarina Mery San Damaso. Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Lito Vitale.
Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, junto a Argentina, compiten desde este domingo y hasta el 26 de septiembre en las tres subsedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Mendoza aportó 12 deportistas a la Selección Argentina
- Triatlón: Emilia Vargas y Sofía De Rosas
- Ciclismo: Julieta Benedetti
- Remo: Martín Mansilla
- Tenis de Mesa. Santiago Lorenzo y Francisco Sanchi / Entrenador: Gastón Alto
- Atletismo: Agustín Pinti
- Beach vóley: Bautista Amieva y Maciel Bueno
- Hockey sobre césped: Milagros Alastra y Sol Guignet
- Boxeo: Delfina Arancibia
Este domingo tendrán inicio las competencias, y se disputará en Gimnasia Artística, Clavados, Esgrima, Natación y Natación en Aguas Abiertas.
En pocas palabras
- Inauguración: Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 iniciaron en Rosario con un espectáculo de arte y música.
- Participación: Más de 100 artistas y 15 delegaciones formaron parte de la ceremonia en el Monumento a la Bandera.
- Deportistas: 1389 atletas de 14 países competirán en las subsedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela.