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XIII JUEGOS SURAMERICANOS

Los Juegos Suramericanos de Santa Fe tuvieron inicio con una espectacular apertura en Rosario

Este sábado por la noche se dio inicio a los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 con la apertura realizada en el Monumento a la Bandera en Rosario

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario fue el escenario para la apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario fue el escenario para la apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Con una imponente fiesta de apertura en el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario, este sábado se inauguraron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que organiza la Odesur. El acto supo combinar deporte, música y cultura en una multitudinaria presentación.

Decenas de miles de personas llegaron a la explanada del Monumento a la Bandera para acompañar el comienzo oficial de la competencia. Más de 100 artistas participaron del espectáculo, que tuvo como protagonistas a figuras de la música argentina y un importante despliegue de luces, pantallas y proyecciones. Las 15 delegaciones con sus abanderados desfilaron al ritmo de las canciones.

Una maravillosa apertura a toda música en Rosario

La música tuvo como una de sus protagonistas a Juan Carlos Baglietto, Soledad Pastorutti, autora e intérprete de Late el Sur, la canción oficial de los Juegos. También participaron Abel Pintos, Cacho Deicas, Luck Ra, Valentino Merlo, Agustín Rada Aristarán y la cantante rosarina Mery San Damaso. Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Lito Vitale.

Soledad Pastorutti cant&oacute; en vivo el tema de los Juegos Suramericanos Late el Sur.

Soledad Pastorutti cantó en vivo el tema de los Juegos Suramericanos Late el Sur.

Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, junto a Argentina, compiten desde este domingo y hasta el 26 de septiembre en las tres subsedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Este s&aacute;bado por la noche quedaron inaugurados los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Este sábado por la noche quedaron inaugurados los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Mendoza aportó 12 deportistas a la Selección Argentina

  • Triatlón: Emilia Vargas y Sofía De Rosas
  • Ciclismo: Julieta Benedetti
  • Remo: Martín Mansilla
  • Tenis de Mesa. Santiago Lorenzo y Francisco Sanchi / Entrenador: Gastón Alto
  • Atletismo: Agustín Pinti
  • Beach vóley: Bautista Amieva y Maciel Bueno
  • Hockey sobre césped: Milagros Alastra y Sol Guignet
  • Boxeo: Delfina Arancibia

Este domingo tendrán inicio las competencias, y se disputará en Gimnasia Artística, Clavados, Esgrima, Natación y Natación en Aguas Abiertas.

En pocas palabras

  • Inauguración: Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 iniciaron en Rosario con un espectáculo de arte y música.
  • Participación: Más de 100 artistas y 15 delegaciones formaron parte de la ceremonia en el Monumento a la Bandera.
  • Deportistas: 1389 atletas de 14 países competirán en las subsedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Resumen generado por Thinkindot AI

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