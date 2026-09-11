Arrancan los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe: quiénes son los once mendocinos que participarán

Sedes de los Juegos Suramericanos 2026 y qué deportes incluye cada una

La capital de la provincia de Santa Fe contará con las siguientes disciplinas: aguas abiertas, atletismo, balonmano, bochas, canotaje de velocidad y slalom, escalada, esquí náutico y wakeboard, hockey sobre césped, remo coastal y convencional, sóftbol, SUP, tiro deportivo, triatlón y vela.

La ciudad de Rosario albergará la mayor cantidad de disciplinas y concentrará gran parte de la actividad con: levantamiento de pesas, lucha grecorromana y libre, natación, pelota vasca, pentatlón moderno, polo acuático, ráquetbol, rugby 7, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol, voleibol playa, bádminton, clavados, fútbol, deportes ecuestres, esgrima, gimnasia artística, rítmica y trampolín, golf, judo, natación artística, karate, patinaje artístico y de velocidad. Además, se desarrollará el torneo esports.

Por último, la sede de Rafaela incluirá boxeo, ciclismo BMX freestyle y racing, ciclismo MTB, pista y ruta, pádel y skateboarding.

Ceremonia de apertura y dónde ver los Juegos Suramericanos 2026

La ceremonia de apertura se llevará a cabo en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. Los abanderados de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos 2026 serán Rubén Rézola (competidor olímpico en el canotaje de velocidad, oriundo de Santa Fe) y Sofía Cairó (reciente campeona del mundo con las Leonas).

El Monumento a la Bandera en Rosario será sede de los Juegos Suramericanos 2026.

Habrá un show que contará con la participación de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo, Agustín Rada Aristarán, Mery San Dámaso y otros artistas emergentes de Santa Fe y Rosario.

Lo destacado es que existirán cinco espacios de Fan Fest: dos en Rosario, dos en Rafaela y uno en Santa Fe. El acceso será gratuito, aunque cada predio tendrá una capacidad límite que se monitoreará con un código QR descargado previamente para aquellos que quieran asistir.

Para el resto del país que quiera seguir los Juegos Suramericanos 2026, podrán hacerlo a través de la señal de TyC Sports.

Los once mendocinos que participarán en los Juegos Suramericanos 2026