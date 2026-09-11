La lista de la Selección argentina Sub 19 para los Juegos Suramericanos 2026

La lista de la Selección argentina Sub 19 para los Juegos Suramericanos

Diego Placente presentó la lista oficial de jugadores argentinos para la decimotercera edición (tercera en suelo argentino) de los Juegos Suramericanos. El DT voolverá a estar al frente de un torneo de juveniles luego de que alcanzó los 16avos de final y la final respectivamente en el Mundial Sub 17 y Sub 20 el año pasado.

Como descatado del plano local se encuentra Ian Subiabre, actualmente a préstamo en Tigre y cuyo pase pertenece a River. El delantero fue parte del plantel subcampeón de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 que se jugó en Chile en el 2025.

Diego Placente es el entrenador de la Selección argentina Sub 19 para los Juegos Suramericanos 2026.

En cuanto a los dos futbolistas nacidos en España y que se desempeñan en Europa se encuentran el defensor Nicolás Marcipar, jugador del Barcelona (nacido en Cataluña e hijo de argentinos), y el zaguero central Bruno Galassi, que juega en la Lazio de Italia (nacido en España).

Los arqueros seleccionados por Diego Placente son Demian Talavera, de San Lorenzo y con ocho partidos en reserva en lo que va de la temporada, y Máximo Leguizamón, jugador de Tigre con algunos partidos en reserva y un partido en el banco de suplentes de la Primera.

Entre los defensores elegidos para defender la camiseta de la Selección argentina también se encuentra Matías Satas, elegido por The Guardian como uno de los mejores 60 jugadores del mundo en su categoría, y con reciente debut en la Primera de Boca.

La lista completa de la Selección argentina Sub 19 para los Juegos Suramericanos 2026

Arqueros

Demian Talavera (San Lorenzo)

Máximo Leguizamón (Tigre)

Defensores

Thiago Pérez (Huracán)

Fernando Closter (Independiente)

Bruno Galassi (Lazio)

Nicolás Marcipar (Barcelona)

Matías Satas (Boca)

Santiago Silveira (Argentinos Juniors)

Joaquín Salas (Talleres)

Mediocampistas

Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)

Santiago Espíndola (River)

Franco Domínguez (Estudiantes)

Leandro Olima (Atlético Tucumán)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Ramiro Tulián (Belgrano)

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