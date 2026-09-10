Netflix tiene la increíble y sentimental película basada en un gran best seller

Apoyada por sus hermanos (Darío Ladani Sánchez, Federico Rodríguez), su abogado y aliado (Kyle Allen) y un grupo de amigos, Alex se adentra en nuevas experiencias y viejos recuerdos.

Al final, su camino la lleva de vuelta a donde todo empezó: el hogar de su infancia, con una perspectiva completamente nueva de sí misma y de la vida.

Netflix: de qué trata la película Mi lista de deseos

"A voluntad de su difunta madre, una joven tiene que cumplir los deseos de una lista que escribió en su adolescencia, lo que la lleva a emprender un viaje de autodescubrimiento. En este complejo proceso, se enfrenta a su duelo y encuentra el valor necesario para volver a disfrutar plenamente de la vida", reza la sinopsis oficial de Netflix de la película que también aborda los secretos que existen en cada familia, la posibilidad de enamorarse cuando uno menos lo espera y el concepto de cumplir los deseos de otra persona como mandato familiar.

Libro en el que se basa: Mi lista de deseos de Lori Nelson Spielman, publicado en 2013.

Netflix: reparto de la película Mi lista de deseos

Sofia Carson

Kyle Allen

Sebastian De Souza

Connie Britton

José Zúñiga

Dario Ladani Sanchez

Federico Rodriguez

Marianne Rendón

Tráiler de la película Mi lista de deseos

Dónde ver la película Mi lista de deseos, según la zona geográfica