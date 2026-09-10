Netflix arrasa con la fantástica y sentimental película basada en el gran best seller de Lori Nelson Spielman. Una historia que te enganchará, se trata de Mi lista de deseos.
Netflix tiene la increíble y sentimental película basada en un gran best seller
Netflix arrasa con la fantástica y sentimental película basada en el gran best seller de Lori Nelson Spielman. Una historia que te enganchará
Cuando la madre de Alex (Connie Britton) Rose (Sofia Carson) la envía a una misión especial, no tiene ni idea de que este viaje cambiará su vida. Su tarea: completar la lista de sueños de la infancia que una vez deseó desesperadamente experimentar.
Pero a medida que se enfrenta a los desafíos -desde una noche de micrófono abierto en un club de comedia, hasta dar clases en un refugio para mujeres- descubre secretos familiares ocultos, encuentra un romance inesperado y se acerca a sí misma más que nunca.
Apoyada por sus hermanos (Darío Ladani Sánchez, Federico Rodríguez), su abogado y aliado (Kyle Allen) y un grupo de amigos, Alex se adentra en nuevas experiencias y viejos recuerdos.
Al final, su camino la lleva de vuelta a donde todo empezó: el hogar de su infancia, con una perspectiva completamente nueva de sí misma y de la vida.
Netflix: de qué trata la película Mi lista de deseos
"A voluntad de su difunta madre, una joven tiene que cumplir los deseos de una lista que escribió en su adolescencia, lo que la lleva a emprender un viaje de autodescubrimiento. En este complejo proceso, se enfrenta a su duelo y encuentra el valor necesario para volver a disfrutar plenamente de la vida", reza la sinopsis oficial de Netflix de la película que también aborda los secretos que existen en cada familia, la posibilidad de enamorarse cuando uno menos lo espera y el concepto de cumplir los deseos de otra persona como mandato familiar.
Libro en el que se basa: Mi lista de deseos de Lori Nelson Spielman, publicado en 2013.
Netflix: reparto de la película Mi lista de deseos
- Sofia Carson
- Kyle Allen
- Sebastian De Souza
- Connie Britton
- José Zúñiga
- Dario Ladani Sanchez
- Federico Rodriguez
- Marianne Rendón
Tráiler de la película Mi lista de deseos
Dónde ver la película Mi lista de deseos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mi lista de deseos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mi lista de deseos se puede ver en Netflix.
- España: la película Mi lista de deseos se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma estrena la emotiva película "Mi lista de deseos", basada en el bestseller de Lori Nelson Spielman.
- Trama: una joven emprende un viaje de autodescubrimiento al cumplir la lista de sueños de su infancia, desvelando secretos familiares y encontrando el amor.