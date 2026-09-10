Netflix estrenó un thriller dramático basado en un libro que inquieta a todos en 6 capítulos

Con elementos de thriller y drama, El club gastronómico se presenta como una serie ideal para quienes disfrutan de las historias psicológicas y de suspenso. La producción, estrenada en Netflix el 10 de octubre de 2026, se suma al catálogo con una trama que promete mantener al espectador atento a cada detalle.

Netflix: de qué trata la serie El club gastronómico

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El club gastronómico versa: "Luego de que uno de ellos muere en un incendio, cuatro parejas que parecían perfectas se ven forzadas a cuestionar todo lo que creían saber los unos de los otros".