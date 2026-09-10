El club gastronómico es una de las nuevas apuestas de Netflix para los fanáticos de las series y películas que combinan drama, misterio y tensión. Esta producción de Países Bajos, creada por Dorien Goertzen, está basada en un libro y propone una historia íntima atravesada por secretos, vínculos y situaciones que llevarán a sus protagonistas al límite.
Netflix estrenó un thriller dramático basado en un libro que inquieta a todos en 6 capítulos
Con tintes de thriller y drama, llegó a Netflix para desentrañar las consecuencias de los secretos en un círculo social adinerado
Con elementos de thriller y drama, El club gastronómico se presenta como una serie ideal para quienes disfrutan de las historias psicológicas y de suspenso. La producción, estrenada en Netflix el 10 de octubre de 2026, se suma al catálogo con una trama que promete mantener al espectador atento a cada detalle.
Netflix: de qué trata la serie El club gastronómico
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El club gastronómico versa: "Luego de que uno de ellos muere en un incendio, cuatro parejas que parecían perfectas se ven forzadas a cuestionar todo lo que creían saber los unos de los otros".
Cuando Karen se muda a Bergen con su familia, la reciben con los brazos abiertos en el club gastronómico, un seductor grupo de amigos entregado a una vida de lujo y excesos. Pero todo cambia cuando una de sus lujosas villas arde en llamas y Evert, uno de sus amigos, muere. Su mujer y sus hijos se salvan por los pelos.
Karen pronto descubre que esa estrecha amistad se sostiene sobre mentiras. Todos tienen algo que ocultar y nada es lo que parece. Decidida a descubrir la verdad, inicia una búsqueda que podría salirle muy cara.
Netflix: tráiler de la serie El club gastronómico
Reparto de El club gastronómico, serie de Netflix
- Loes Haverkort
- Teun Luijkx
- Rifka Lodeizen
- Remko Vrijdag
- Charlie Chan Dagelet
- Matthijs van de Sande Bakhuyzen
- Noortje Herlaar
- Edwin Jonker
- Anneke Blok
- Jurriaan Bruinier
- Leona Philippo
- Mark Werkhoven
Dónde ver la serie El club gastronómico, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El club gastronómico se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El club gastronómico se puede ver en Netflix.
- España: la serie El club gastronómico se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Estreno de "El club gastronómico": La nueva serie de Netflix, originaria de Países Bajos, combina drama, misterio y tensión psicológica.
- Trama principal: Tras la muerte de uno de sus miembros en un incendio, cuatro parejas de amigos se ven obligadas a confrontar secretos ocultos y mentiras dentro de su círculo.
- Disponibilidad: "El club gastronómico" se encuentra disponible para su visualización en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.