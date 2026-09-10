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Netflix estrenó un thriller dramático basado en un libro que inquieta a todos en 6 capítulos

Con tintes de thriller y drama, llegó a Netflix para desentrañar las consecuencias de los secretos en un círculo social adinerado

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Netflix y el nuevo thriller que va a dar de qué hablar.

Netflix y el nuevo thriller que va a dar de qué hablar.

El club gastronómico es una de las nuevas apuestas de Netflix para los fanáticos de las series y películas que combinan drama, misterio y tensión. Esta producción de Países Bajos, creada por Dorien Goertzen, está basada en un libro y propone una historia íntima atravesada por secretos, vínculos y situaciones que llevarán a sus protagonistas al límite.

Con elementos de thriller y drama, El club gastronómico se presenta como una serie ideal para quienes disfrutan de las historias psicológicas y de suspenso. La producción, estrenada en Netflix el 10 de octubre de 2026, se suma al catálogo con una trama que promete mantener al espectador atento a cada detalle.

Netflix: de qué trata la serie El club gastronómico

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El club gastronómico versa: "Luego de que uno de ellos muere en un incendio, cuatro parejas que parecían perfectas se ven forzadas a cuestionar todo lo que creían saber los unos de los otros".

Cuando Karen se muda a Bergen con su familia, la reciben con los brazos abiertos en el club gastronómico, un seductor grupo de amigos entregado a una vida de lujo y excesos. Pero todo cambia cuando una de sus lujosas villas arde en llamas y Evert, uno de sus amigos, muere. Su mujer y sus hijos se salvan por los pelos.

Karen pronto descubre que esa estrecha amistad se sostiene sobre mentiras. Todos tienen algo que ocultar y nada es lo que parece. Decidida a descubrir la verdad, inicia una búsqueda que podría salirle muy cara.

Netflix: tráiler de la serie El club gastronómico

Reparto de El club gastronómico, serie de Netflix

  • Loes Haverkort
  • Teun Luijkx
  • Rifka Lodeizen
  • Remko Vrijdag
  • Charlie Chan Dagelet
  • Matthijs van de Sande Bakhuyzen
  • Noortje Herlaar
  • Edwin Jonker
  • Anneke Blok
  • Jurriaan Bruinier
  • Leona Philippo
  • Mark Werkhoven

Dónde ver la serie El club gastronómico, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El club gastronómico se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El club gastronómico se puede ver en Netflix.
  • España: la serie El club gastronómico se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Estreno de "El club gastronómico": La nueva serie de Netflix, originaria de Países Bajos, combina drama, misterio y tensión psicológica.
  • Trama principal: Tras la muerte de uno de sus miembros en un incendio, cuatro parejas de amigos se ven obligadas a confrontar secretos ocultos y mentiras dentro de su círculo.
  • Disponibilidad: "El club gastronómico" se encuentra disponible para su visualización en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.
Resumen generado por Thinkindot AI

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