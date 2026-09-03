Los caballeros es una de las series más populares de Netflix y acaba de regresar con una segunda temporada cargada de acción, humor negro, drama y crimen. La producción creada por Guy Ritchie se convirtió en una de las favoritas de los suscriptores de la plataforma y volvió al catálogo el jueves 3 de septiembre de 2026 con nuevos episodios.
Netflix: estrenó 8 nuevos capítulos, tendrá otra temporada y es la serie más vista de Guy Ritchie
La serie creada por Guy Ritchie, reconocida por su mezcla de humor negro, drama y crimen, estrena su segunda temporada en Netflix
La historia sigue a Eddie Horniman, un aristócrata que hereda inesperadamente la propiedad familiar y descubre que el lugar está relacionado con un enorme imperio criminal. A partir de ese momento, deberá enfrentarse a un peligroso mundo de mafiosos, negocios ilegales y personajes tan excéntricos como impredecibles.
La segunda temporada de Los caballeros cuenta con 8 capítulos y continúa la historia de la exitosa primera entrega, que tuvo 10 episodios. La serie vuelve a combinar el particular estilo de Guy Ritchie con un elenco encabezado por Theo James y Kaya Scodelario, en una propuesta ideal para quienes buscan qué ver entre las series y películas de Netflix.
Con una tercera temporada ya prevista, Los caballeros se consolida como una de las producciones de crimen y acción más atractivas de la plataforma. Su regreso suma nuevos conflictos, negocios peligrosos y alianzas inesperadas para quienes quedaron atrapados por la primera temporada.
Netflix: de qué trata la serie Los caballeros
Los caballeros centra su trama en Eddie Horniman (The James), un aristócrata que hereda una enorme finca familiar luego de la muerte de su padre, pero descubre que dentro hay un imperio de marihuana. Sin embargo, varias figuras del crimen organizado reclaman parte del negocio.
Decidido a mantener a su familia a salvo de los gánsteres, Eddie intenta vencerlos en su propio territorio pero comenzará a encontrarle el gusto al mundo criminal.
El protagonista es un oficial del ejército que regresa del servicio activo en el extranjero para poder estar con su padre, el duque de Halstead, en el lecho de su muerte.
Qué pasa en la temporada 2 de Los caballeros
En la segunda entrega, Eddie Horniman ya no busca salir del negocio criminal, sino expandir su poder y consolidarse al frente del imperio de la marihuana.
Eddie y Susie Glass deberán extender sus operaciones más allá de las fronteras británicas y enfrentarse a nuevos rivales, incluyendo a la mafia italiana
Reparto de Los caballeros, serie de Netflix
- Theo James (Eddie Horniman)
- Kaya Scodelario (Susie Glass)
- Daniel Ings (Freddy Horniman)
- Joely Richardson (Sabrina Horniman)
- Joshua McGuire (Peter Spencer-Forbes/Sticky Pete)
- Vinnie Jones (Geoffrey Seacombe)
- Edward Fox (Archibald Horniman)
- Giancarlo Espósito (Stanley Johnston)
- Ray Winstone (Bobby Glass)
Dónde ver la serie Los caballeros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Los caballeros (The Gentlemen) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix.
Netflix confirmó de manera oficial que la serie tendrá una tercera entrega.
En pocas palabras
- Los Caballeros: La serie de Netflix regresó con su segunda temporada el jueves 3 de septiembre de 2026.
- Trama: Eddie Horniman hereda una propiedad vinculada a un imperio criminal de marihuana.
- Producción: La segunda temporada cuenta con 8 capítulos y una tercera ya está confirmada.