Entre las novedades de Netflix se encuentra Fito Páez: El mundo cabe en una canción, una película documental que recorre la vida, la obra y el universo creativo de una de las grandes figuras del rock argentino. El estreno será el jueves 3 de septiembre de 2026.
Fito Páez llegó a Netflix con la película más esperada por los fanáticos: la vida, el amor y la música
La esperada película sobre Fito Páez, que explora su música, amores y tragedias, se suma al catálogo de Netflix con una duración de 1 hora y 52 minutos
Con una duración de 1 hora y 52 minutos, el documental dirigido por Matías Gueilburt propone un retrato íntimo y cercano de Fito Páez, mostrando al músico en momentos de gran sinceridad mientras reflexiona sobre algunos de los temas que marcaron su trayectoria: la vida, el amor y la música.
Fito Páez: El mundo cabe en una canción
Es un documental que observa, escucha e interactúa con Fito Páez desde una profunda intimidad. La cámara, casi invisible, es testigo de cada uno de sus movimientos y lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones en importantes ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos.
Es también un recorrido por la vida de uno de los mayores artistas de habla hispana: sus amores y desamores, sus hijos y amistades, sus excesos, tragedias, fracasos y éxitos.
Para los fanáticos de Fito Páez y del rock argentino, el documental se posiciona como una de las novedades destacadas entre las series y películas que llegan a Netflix durante septiembre.
La película busca acercarse al músico desde una perspectiva diferente, explorando sus pensamientos y emociones y recorriendo el universo que construyó a lo largo de décadas de carrera.
Fito Páez: El mundo cabe en una canción se estrena en Netflix el jueves 3 de septiembre de 2026 y tiene una duración de 112 minutos.
Netflix: tráiler de Fito Páez: El mundo caber en una canción
Dónde ver Fito Páez: El mundo cabe en una canción
- Latinoamérica: la película Fito Páez: El mundo cabe en una canción se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Fito Páez: El mundo cabe en una canción se puede ver en Netflix.
- España: la película Fito Páez: El mundo cabe en una canción se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: La película documental "Fito Páez: El mundo cabe en una canción" llegará a la plataforma el jueves 3 de septiembre de 2026.
- Retrato íntimo: El film dirigido por Matías Gueilburt explora la vida, obra y universo creativo de Fito Páez con profunda sinceridad.
- Recorrido musical: El documental acompaña al músico durante más de un año en grabaciones, giras y presentaciones internacionales.