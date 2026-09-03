Fito Páez llegó a Netflix con la película más esperada por los fanáticos: la vida, el amor y la música

Es también un recorrido por la vida de uno de los mayores artistas de habla hispana: sus amores y desamores, sus hijos y amistades, sus excesos, tragedias, fracasos y éxitos.

Para los fanáticos de Fito Páez y del rock argentino, el documental se posiciona como una de las novedades destacadas entre las series y películas que llegan a Netflix durante septiembre.

La película busca acercarse al músico desde una perspectiva diferente, explorando sus pensamientos y emociones y recorriendo el universo que construyó a lo largo de décadas de carrera.

Fito Páez: El mundo cabe en una canción se estrena en Netflix el jueves 3 de septiembre de 2026 y tiene una duración de 112 minutos.

Netflix: tráiler de Fito Páez: El mundo caber en una canción

Dónde ver Fito Páez: El mundo cabe en una canción