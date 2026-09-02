Más allá de Chandler Bing: la nueva serie de Netflix que explora la vida y el legado de Matthew Perry

Matthew Perry en la sitcom "Friends".

Entre las intervenciones más conmovedoras destaca la de su hermana, Mia Perry Bowick, quien compartió recuerdos sobre la generosidad y sensibilidad del intérprete:

"Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso. Incluso en sus momentos más oscuros, lograba hacerte reír y sentirte amado. Espero que esta producción permita entender quién era realmente detrás de las pantallas".

Si bien Perry alcanzó la fama internacional gracias a Chandler Bing en "Friends", su vida estuvo marcada por una prolongada lucha contra las adicciones. Lejos de ocultarlo, en sus últimos años el actor se convirtió en un portavoz abierto sobre la salud mental y la recuperación, publicando en 2022 su libro de memorias "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing".

La sitcom "Friends" estuvo al aire durante 10 años.

La docuserie rendirá homenaje a ese legado de honestidad y activismo, explorando cómo buscó transformar su dolor en una herramienta para acompañar a miles de personas en situaciones similares. The One About Matthew Perry promete ser el tributo definitivo para redescubrir al hombre detrás de la sonrisa que conquistó a generaciones.