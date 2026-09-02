A casi tres años de su trágico fallecimiento, la figura de Matthew Perry continúa conmoviendo al todo el mundo. Ahora, la plataforma de streaming Netflix anunció oficialmente el lanzamiento de The One About Matthew Perry, una miniserie documental de tres episodios enfocada en retratar la dimensión humana, el genio cómico y las profundas batallas personales de quien dio vida a uno de los personajes más icónicos de la televisión.
Más allá de Chandler Bing: la nueva serie de Netflix que explora la vida y el legado de Matthew Perry
La miniserie documental de Netflix ofrecerá material inédito y testimonios para explorar la vida y legado del actor
La producción se estrenará en Netflix el próximo 27 de octubre, justo en la víspera del aniversario del fallecimiento del actor en 2023.
Todo sobre "The One About Matthew Perry", la nueva producción de Netflix
Dirigida por la nominada al Emmy Mary Robertson (Framing Britney Spears), la serie propone una mirada profunda que trasciende el brillo de la fama. La narrativa incorporará fotografías y videos caseros nunca antes vistos pertenecientes al archivo privado de la familia Perry, además de testimonios de sus amigos más cercanos y colaboradores creativos.
Entre las intervenciones más conmovedoras destaca la de su hermana, Mia Perry Bowick, quien compartió recuerdos sobre la generosidad y sensibilidad del intérprete:
"Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso. Incluso en sus momentos más oscuros, lograba hacerte reír y sentirte amado. Espero que esta producción permita entender quién era realmente detrás de las pantallas".
Si bien Perry alcanzó la fama internacional gracias a Chandler Bing en "Friends", su vida estuvo marcada por una prolongada lucha contra las adicciones. Lejos de ocultarlo, en sus últimos años el actor se convirtió en un portavoz abierto sobre la salud mental y la recuperación, publicando en 2022 su libro de memorias "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing".
La docuserie rendirá homenaje a ese legado de honestidad y activismo, explorando cómo buscó transformar su dolor en una herramienta para acompañar a miles de personas en situaciones similares. The One About Matthew Perry promete ser el tributo definitivo para redescubrir al hombre detrás de la sonrisa que conquistó a generaciones.
En pocas palabras
- Netflix estrena: The One About Matthew Perry, una miniserie documental de tres episodios sobre la vida del actor.
- Contenido: la producción incluirá material inédito de su archivo familiar y testimonios de allegados.
- Legado: la serie explorará su faceta humana, su talento cómico y su lucha contra las adicciones.