Netflix estrenó hace un mes la segunda temporada de Cien años de soledad, la ambiciosa adaptación de la novela de Gabriel García Márquez. La producción colombiana regresa con nuevos capítulos cargados de realismo mágico, drama, fantasía y nostalgia, retomando la historia de la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo.
Con 16 capítulos, esta serie de Netflix es la más exitosa de 2026 y aclamada en todo el mundo
La ambiciosa producción de Netflix Cien años de soledad sumerge a los espectadores en el universo de Macondo
La serie, basada en una de las obras más reconocidas de Gabriel García Márquez, se convirtió en una de las grandes apuestas de la plataforma. Con esta nueva entrega, Cien años de soledad avanza hacia el desenlace de una historia marcada por generaciones de personajes, amores, conflictos familiares y acontecimientos extraordinarios.
Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de Cien años de soledad
La segunda temporada de Cien años de soledad cuenta con 7 capítulos iniciales, mientras que el episodio especial que completa la historia se estrenó el 26 de agosto de 2026.
Esta última parte adapta los capítulos finales de la novela de Gabriel García Márquez y lleva al público hacia el cierre de la historia de los Buendía y de Macondo.
Netflix: de qué trata la serie Cien años de soledad
La sinopsis oficial de Netflix sobre Cien años de soledad versa: "La familia Buendía y su destino cobran vida por primera vez en esta cautivadora serie basada en la clásica novela de Gabriel García Márquez".
La historia se desarrolla en el atemporal pueblo de Macondo, donde siete generaciones de la familia Buendía transitan entre el amor, el olvido, un pasado ineludible... y el destino.
Qué pasa en la temporada 2 de Cien años de soledad
La nueva temporada de Cien años de soledad retoma la historia después del armisticio del coronel Aureliano Buendía, que puso fin a los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Sin embargo, la aparente tranquilidad de Macondo se verá amenazada por quienes aún lo consideran un enemigo, mientras el paso de las generaciones comienza a transformar la vida del pueblo.
La llegada de Fernanda del Carpio, una aristócrata bogotana que se casa con Aureliano Segundo, modificará la dinámica de la familia Buendía con sus costumbres conservadoras y religiosas. Además, la temporada mostrará la llegada del tren, el desembarco de la compañía bananera y los conflictos derivados de la huelga y la masacre inspirada en los hechos ocurridos en Ciénaga, Magdalena, en 1928, un episodio clave en el declive de Macondo.
Reparto de Cien años de soledad, serie de Netflix
- Marco González como José Arcadio Buendía
- Diego Vásquez como José Arcadio Buendía adulto
- Susana Morales como Úrsula Iguarán
- Marleyda Soto como Úrsula Iguarán adulta
- Claudio Cataño como Aureliano Buendía
- Santiago Vásquez como Aureliano Buendía adolescente
Dónde ver la serie Cien años de soledad, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Cien años de soledad se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Cien años de soledad se puede ver en Netflix.
- España: la serie Cien años de soledad se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Estrenó la segunda temporada de "Cien años de soledad", adaptación de la novela de Gabriel García Márquez.
- Trama: La serie narra la historia de la familia Buendía en Macondo a lo largo de siete generaciones.
- Disponibilidad: La producción se encuentra disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.