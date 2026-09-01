Netflix conmociona con una serie británica de tan solo 4 capítulos inspirada en un brutal caso real de contaminación ambiental, se trata de Ciudad tóxica.
Netflix tiene la serie de 4 capítulos inspirada en hechos tan reales como desgarradores
Netflix impacta con la serie inglesa de 4 capítulos que está inspirada en crudos hechos reales. Una historia sobre uno de los mayores escándalo medioambientales
La serie Ciudad tóxica revive uno de los mayores escándalos medioambientales ocurridos en las últimas décadas en Inglaterra.
En la ciudad de Corby, un inusual aumento de nacimientos con discapacidades lleva a un grupo de madres a buscar respuestas y justicia.
A medida que descubren una posible conexión con la contaminación ambiental causada por desechos industriales, se enfrentan a un poderoso sistema que intenta silenciarlas.
Netflix: de qué trata la serie Ciudad tóxica
La trama sigue la historia de Susan McIntyre, una madre que, tras el nacimiento de su hijo, descubre que este padece malformaciones debido al agua del grifo que ella bebió durante el parto.
A lo largo de su lucha contra las autoridades, a las que les exige mayor trasparencia, seguridad y responsabilidad con el medio ambiente, se encontrará con el apoyo de otras dos mujeres que están en su misma situación.
La historia se centra en el escándalo ambiental acontecido en la localidad de Corby, un pequeño pueblo industrial al norte de Londres, en el que durante las décadas de 1980 y 19990 se produjeron una serie de envenenamientos químicos a casa de a mala gestión de residuos tóxicos y seguridad del agua.
Las familias afectadas lucharan contra el sistema en este drama intenso, pero realista, en el que conoceremos los entresijos de la lucha y seguridad medioambiental.
Netflix: reparto de la serie Ciudad tóxica
- Jodie Whittaker
- Aimee Lou Wood
- Claudia Jessie
- Karla Crome
- Robert Carlyle
- Brendan Coyle
- Rory Kinnear
- Joe Dempsie
Tráiler de la serie Ciudad tóxica
Dónde ver Ciudad tóxica, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Ciudad tóxica se puede ver en Netflix
- Estados Unidos: Ciudad tóxica se puede ver en Netflix
- España: Ciudad tóxica se puede ver en Netflix
En pocas palabras
- Netflix: tiene la serie de 4 capítulos basada en un brutal caso real de contaminación ambiental.
- Ciudad tóxica: revive el escándalo de salud pública en Corby, Inglaterra, por desechos tóxicos.
- Lucha de madres: Susan McIntyre y otras afectadas exigen justicia y transparencia a las autoridades.