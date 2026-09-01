Netflix tiene la serie de 4 capítulos inspirada en hechos tan reales como desgarradores

A medida que descubren una posible conexión con la contaminación ambiental causada por desechos industriales, se enfrentan a un poderoso sistema que intenta silenciarlas.

Netflix: de qué trata la serie Ciudad tóxica

La trama sigue la historia de Susan McIntyre, una madre que, tras el nacimiento de su hijo, descubre que este padece malformaciones debido al agua del grifo que ella bebió durante el parto.

A lo largo de su lucha contra las autoridades, a las que les exige mayor trasparencia, seguridad y responsabilidad con el medio ambiente, se encontrará con el apoyo de otras dos mujeres que están en su misma situación.

La historia se centra en el escándalo ambiental acontecido en la localidad de Corby, un pequeño pueblo industrial al norte de Londres, en el que durante las décadas de 1980 y 19990 se produjeron una serie de envenenamientos químicos a casa de a mala gestión de residuos tóxicos y seguridad del agua.

Las familias afectadas lucharan contra el sistema en este drama intenso, pero realista, en el que conoceremos los entresijos de la lucha y seguridad medioambiental.

Netflix: reparto de la serie Ciudad tóxica

Jodie Whittaker

Aimee Lou Wood

Claudia Jessie

Karla Crome

Robert Carlyle

Brendan Coyle

Rory Kinnear

Joe Dempsie

Tráiler de la serie Ciudad tóxica

Dónde ver Ciudad tóxica, según la zona geográfica