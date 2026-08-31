Netflix arrasa con la serie revelación que está basada en una gran mentira

Vinagre de manzana es el relato del meteórico auge y la caída en desgracia de Belle Gibson, madre soltera australiana que, a mediados de los 2010, construyó un imperio del 'wellness' a partir de una gran mentira: haber superado un cáncer cerebral gracias a un perfecto estilo de vida, a insuperables recetas y medicinas alternativas.

Fue una estrella del primer Instagram, un ejemplo pionero del 'influencer' de redes sociales; o, para ser precisos, de la variante más peligrosa de estos últimos, los que proponen soluciones mágicas a problemas de salud y por el camino tratan de desprestigiar a la medicina y los médicos.

Netflix: de qué trata la serie Vinagre de manzana

"Ambientada durante los inicios de Instagram, sigue a dos veinteañeras que se proponen curar sus enfermedades letales con rutinas y dietas de bienestar mientras predican su mensaje a toda una comunidad a través de internet. Algo muy inspirador... si fuera verdad", reza la sinopsis oficial de Netflix.

Netflix: reparto de la serie Vinagre de manzana

Kaitlyn Dever

Aisha Dee

Alycia Debnam-Carey

Essie Davis

Tráiler de la serie Vinagre de manzana

Dónde ver la serie Vinagre de manzana, según la zona geográfica