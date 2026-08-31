Netflix tiene la serie australiana Vinagre de manzana, una ficción basada en hechos reales que se remonta al comienzo de los primeros influencers a mediados de la década de 2010.
Netflix arrasa con la serie revelación que está basada en una gran mentira
Netflix arrasa con la serie australiana de 6 capítulos que está basada en una gran mentira. Basada en hechos reales
Esta producción original de la plataforma se centra en la figura de Belle Gibson, una mujer que engañó al mundo entero con una grave enfermedad, convirtiendo una mentira en un imperio.
En el mundo de la salud y el bienestar, una joven influencer construye un su fama basándose en su supuesta lucha contra el cáncer. Seguida por miles de personas, su mensaje de superación personal y estilo de vida la lleva a la fama.
Vinagre de manzana es el relato del meteórico auge y la caída en desgracia de Belle Gibson, madre soltera australiana que, a mediados de los 2010, construyó un imperio del 'wellness' a partir de una gran mentira: haber superado un cáncer cerebral gracias a un perfecto estilo de vida, a insuperables recetas y medicinas alternativas.
Fue una estrella del primer Instagram, un ejemplo pionero del 'influencer' de redes sociales; o, para ser precisos, de la variante más peligrosa de estos últimos, los que proponen soluciones mágicas a problemas de salud y por el camino tratan de desprestigiar a la medicina y los médicos.
Netflix: de qué trata la serie Vinagre de manzana
"Ambientada durante los inicios de Instagram, sigue a dos veinteañeras que se proponen curar sus enfermedades letales con rutinas y dietas de bienestar mientras predican su mensaje a toda una comunidad a través de internet. Algo muy inspirador... si fuera verdad", reza la sinopsis oficial de Netflix.
Netflix: reparto de la serie Vinagre de manzana
- Kaitlyn Dever
- Aisha Dee
- Alycia Debnam-Carey
- Essie Davis
Tráiler de la serie Vinagre de manzana
Dónde ver la serie Vinagre de manzana, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Vinagre de manzana se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Vinagre de manzana se puede ver en Netflix.
- España: la serie Vinagre de manzana se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene la serie australiana "Vinagre de manzana", basada en hechos reales sobre una influencer.
- Trama: la ficción narra la historia de Belle Gibson, quien construyó un imperio a partir de una mentira sobre su salud.
- Contexto: la producción explora los inicios de Instagram y el fenómeno de los influencers de bienestar.