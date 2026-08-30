Netflix es un éxito mundial con la serie western romántica que cambió todo

Netflix: de qué trata la serie Ransom Canyon

Ambientada en el ficticio pueblo texano de Ransom Canyon, la historia gira en torno a tres poderosas familias ganaderas que se enfrentan entre sí por sus tierras, su historia y sus vínculos afectivos.

En el centro de la trama está Staten Kirkland, un ranchero que carga con un pasado doloroso y encuentra una posible redención en Quinn O’Grady (Minka Kelly), una vieja amiga de la familia y dueña del salón local.

Entre caballos, atardeceres y tensiones que crecen episodio a episodio, también aparecen otros personajes clave: Cap Fuller, el patriarca de un rancho histórico; Davis Collins, un empresario que amenaza el equilibrio local; y Lauren Brigman, una joven que intenta encontrar su lugar entre las disputas familiares y los desafíos del presente.

Netflix: reparto de la serie Ransom Canyon

Josh Duhamel como Staten Kirkland

Minka Kelly como Quinn O'Grady

James Brolin como Cap Fuller

Eoin Macken como Davis Collins

Lizzy Greene como Lauren Brigman

Marianly Tejada como Ellie Estevez

Garrett Wareing como Lucas Russell

Andrew Liner como Reid Collins

Tráiler de la serie Ransom Canyon

Dónde ver la serie Ransom Canyon, según la zona geográfica