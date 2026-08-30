Netflix es sensación con la serie romántica western que cambió su género. Disputas, secretos enterrados y pasiones prohibidas, se trata de Ransom Canyon.
Netflix es un éxito mundial con la serie western romántica que cambió todo
Netflix es sensación con la serie romántica western que cambió su género. Disputas, secretos enterrados y pasiones prohibidas
La serie Ransom Canyon transcurre en el corazón de Texas Hill Country, y narra la historia de tres familias rancheras que luchan incansablemente por preservar su legado en un mundo donde la tierra es poder.
Entre disputas heredadas, secretos enterrados y pasiones prohibidas, sus destinos se entrelazan mostrando que el amor es un campo de batalla.
Netflix: de qué trata la serie Ransom Canyon
Ambientada en el ficticio pueblo texano de Ransom Canyon, la historia gira en torno a tres poderosas familias ganaderas que se enfrentan entre sí por sus tierras, su historia y sus vínculos afectivos.
En el centro de la trama está Staten Kirkland, un ranchero que carga con un pasado doloroso y encuentra una posible redención en Quinn O’Grady (Minka Kelly), una vieja amiga de la familia y dueña del salón local.
Entre caballos, atardeceres y tensiones que crecen episodio a episodio, también aparecen otros personajes clave: Cap Fuller, el patriarca de un rancho histórico; Davis Collins, un empresario que amenaza el equilibrio local; y Lauren Brigman, una joven que intenta encontrar su lugar entre las disputas familiares y los desafíos del presente.
Netflix: reparto de la serie Ransom Canyon
- Josh Duhamel como Staten Kirkland
- Minka Kelly como Quinn O'Grady
- James Brolin como Cap Fuller
- Eoin Macken como Davis Collins
- Lizzy Greene como Lauren Brigman
- Marianly Tejada como Ellie Estevez
- Garrett Wareing como Lucas Russell
- Andrew Liner como Reid Collins
Tráiler de la serie Ransom Canyon
Dónde ver la serie Ransom Canyon, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ransom Canyon se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Ransom Canyon se puede ver en Netflix.
- España: la serie Ransom Canyon se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma tiene la serie western romántica "Ransom Canyon" que ha cautivado al público.
- Trama: la historia sigue a tres familias rancheras de Texas en pugna por sus tierras, secretos y pasiones.
- Reparto: la serie cuenta con Josh Duhamel, Minka Kelly y James Brolin, entre otros, y está disponible en Netflix.