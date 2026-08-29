Netflix y el thriller psicológico de Harlan Coben que te atrapará con 5 capítulos de puro suspenso

La crítica especializada también destacó la propuesta. Variety calificó a la serie como impactante, cautivadora y reveladora desde el comienzo hasta el final, mientras que Collider resaltó la manera en que aprovecha su misterio y desarrolla a sus personajes.

Con apenas cinco episodios, Me haces falta es una opción ideal para quienes buscan una serie corta, atrapante y con suficientes secretos como para querer llegar rápidamente al desenlace.

Netflix: de qué trata la serie Me haces falta

La serie Me haces falta centra su trama en la detective Kat Donovan (Rosalind Eleazar), quien encuentra al novio que la abandonó años atrás en una aplicación de citas y descubre algunos secretos que será mejor dejarlos en el pasado.

Ya pasaron once años desde la desaparición del prometido de Kate, un hombre llamado Josh (Ashley Walters) que se desvaneció de su vida sin dejar rastro y rompiendo su corazón en mil pedazos. Pero un día, para sorpresa de la detective, ve su cara en una aplicación de citas, por lo que se sumerge en otros grandes misterios de su vida, como el asesinato de su padre.

Reparto de Me haces falta, serie de Netflix

Rosalind Eleazar (Kat Donovan)

Richard Armitage (Ellis Stagger)

Steve Pemberton (Titus)

Ashley Walters (Josh Buchanan)

Lenny Henry (Clint Donovan)

James Nesbitt (Dominic Calligan)

Mary Malone (Aqua Vanech)

Jessica Plummer (Stacey Embalo)

Brigid Zengeni (Odette Donovan)

Dónde ver la serie Me haces falta, según la zona geográfica