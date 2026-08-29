Netflix tiene en su catálogo una de esas historias que logran mantener al espectador frente a la pantalla hasta el último capítulo. Se trata de Me haces falta, una miniserie británica basada en una novela del reconocido escritor Harlan Coben, uno de los autores más populares del thriller contemporáneo.
Netflix y el thriller psicológico de Harlan Coben que te atrapará con 5 capítulos de puro suspenso
La detective Kat Donovan se reencuentra con un fantasma del pasado en esta atrapante producción de Netflix, que promete mantenerte al borde del asiento.
Estrenada en enero de 2025, Me haces falta cuenta con cinco capítulos y combina misterio, drama y crímenes en una trama cargada de secretos. La historia comienza cuando una detective vuelve a encontrarse con una persona de su pasado que creía perdida para siempre. A partir de ese momento, una serie de interrogantes comienza a salir a la luz y nada es lo que parece.
La producción forma parte del catálogo de Netflix y continúa siendo una alternativa atractiva en 2026 para quienes buscan series y películas de suspenso. Además, cuenta con el sello narrativo de Harlan Coben, cuyas historias suelen estar atravesadas por desapariciones, secretos familiares, investigaciones y grandes giros argumentales.
La crítica especializada también destacó la propuesta. Variety calificó a la serie como impactante, cautivadora y reveladora desde el comienzo hasta el final, mientras que Collider resaltó la manera en que aprovecha su misterio y desarrolla a sus personajes.
Con apenas cinco episodios, Me haces falta es una opción ideal para quienes buscan una serie corta, atrapante y con suficientes secretos como para querer llegar rápidamente al desenlace.
Netflix: de qué trata la serie Me haces falta
La serie Me haces falta centra su trama en la detective Kat Donovan (Rosalind Eleazar), quien encuentra al novio que la abandonó años atrás en una aplicación de citas y descubre algunos secretos que será mejor dejarlos en el pasado.
Ya pasaron once años desde la desaparición del prometido de Kate, un hombre llamado Josh (Ashley Walters) que se desvaneció de su vida sin dejar rastro y rompiendo su corazón en mil pedazos. Pero un día, para sorpresa de la detective, ve su cara en una aplicación de citas, por lo que se sumerge en otros grandes misterios de su vida, como el asesinato de su padre.
Reparto de Me haces falta, serie de Netflix
- Rosalind Eleazar (Kat Donovan)
- Richard Armitage (Ellis Stagger)
- Steve Pemberton (Titus)
- Ashley Walters (Josh Buchanan)
- Lenny Henry (Clint Donovan)
- James Nesbitt (Dominic Calligan)
- Mary Malone (Aqua Vanech)
- Jessica Plummer (Stacey Embalo)
- Brigid Zengeni (Odette Donovan)
Dónde ver la serie Me haces falta, según la zona geográfica
- Argentina: la serie Me haces falta se puede ver en Netflix.
- España: la serie Te echo de menos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Missing You se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma de streaming ofrece la miniserie británica de intriga y misterio Me haces falta.
- Trama: Una detective se reencuentra con un amor del pasado, desatando una red de secretos y crímenes.
- Producción: Basada en una novela de Harlan Coben, cuenta con cinco capítulos y elogios de la crítica especializada.