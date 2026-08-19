Ni una palabra es una de las producciones de misterio que pueden encontrarse en el catálogo de Netflix. Estrenada en 2022, esta serie polaca está basada en una novela del reconocido escritor británico Harlan Coben y combina drama, suspenso y secretos familiares en una historia de apenas 6 capítulos.
Netflix y la serie de Harlan Coben de 6 capítulos que arrasa a nivel mundial
La trama, basada en una novela de Harlan Coben, se centra en la misteriosa desaparición de un adolescente y las complejas redes de secretos que revela
La trama de la serie de Netflix comienza cuando la desaparición de un joven altera por completo la vida de una familia. A partir de ese momento, salen a la luz secretos y situaciones inesperadas que conectan a diferentes personajes, mientras la investigación avanza y el misterio se vuelve cada vez más complejo.
Para los fanáticos de Harlan Coben, la producción mantiene uno de los elementos característicos de sus historias: una trama cargada de giros y misterios que obliga a prestar atención a cada detalle.
Netflix: de qué trata la serie Ni una palabra
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Ni una palabra versa: "La misteriosa desaparición de un adolescente de Varsovia tras la muerte de un amigo suyo altera la vida de los residentes, desata una violenta serie de eventos y revela sus secretos y mentiras".
Basada en la novela de Harlan Coben y protagonizada por Magdalena Boczarska y Leszek Lichota, Ni una palabra está ambientada en la periferia de Varsovia. La idílica vida de un barrio residencial acaba bruscamente cuando desaparece el adolescente Adam y los padres encuentran respuestas a las preguntas que nunca quisieron formular.
Reparto de Ni una palabra, serie de Netflix
- Magdalena Boczarska como Anna Barczyk
- Leszek Lichota como Micha Barczyk
- Krzysztof Oleksyn como Adam Barczyk
- Agnieszka Grochowska como Laura Goldsztajn
- Grzegorz Damicki como Pawe Kopinski
- Justyna Wasilewska como Wiera
Dónde ver la serie Ni una palabra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ni una palabra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Hold Tight se puede ver en Netflix.
- España: la serie Ni una palabra se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Serie polaca: Ni una palabra, basada en una novela de Harlan Coben, se encuentra disponible en Netflix y consta de 6 capítulos.
- Trama principal: La desaparición de un adolescente en Varsovia saca a la luz secretos familiares y giros inesperados en la trama.
- Disponibilidad: La serie Ni una palabra (Hold Tight en EE.UU.) puede verse en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.