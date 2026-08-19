Netflix y la serie de Harlan Coben de 6 capítulos que arrasa a nivel mundial

La trama de la serie de Netflix comienza cuando la desaparición de un joven altera por completo la vida de una familia. A partir de ese momento, salen a la luz secretos y situaciones inesperadas que conectan a diferentes personajes, mientras la investigación avanza y el misterio se vuelve cada vez más complejo.

Para los fanáticos de Harlan Coben, la producción mantiene uno de los elementos característicos de sus historias: una trama cargada de giros y misterios que obliga a prestar atención a cada detalle.