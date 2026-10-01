Shaque: No confíes en nadie llegó a Netflix el 24 de septiembre de 2026 con una historia de drama, misterio, crímenes y suspenso ambientada en India. La producción, hablada en hindi y dirigida por Rensil D'Silva junto a Siddharth P. Malhotra como creador, cuenta con 7 capítulos y sigue la desesperada búsqueda de una madre cuya bebé desapareció de un hospital.
Al estilo de Harlan Coben, Netflix acaba de estrenar un thriller de 7 capítulos lleno de suspenso y crímenes
La nueva serie de Netflix sigue la incansable búsqueda de una madre que descubre oscuros secretos al intentar encontrar a su hija desaparecida
La historia comienza nueve años después del secuestro de la recién nacida. Anvita continúa intentando encontrar a su hija mientras aparecen nuevas pistas y secretos que ponen en duda todo aquello en lo que confiaba. La serie está protagonizada por Parineeti Chopra, Jennifer Winget y Tahir Raj Bhasin, y combina investigación, drama familiar y elementos de misterio.
Qué dice la crítica sobre Shaque: No confíes en nadie
La crítica especializada de Mindies, firmada por Andrés Gómez, destaca que la serie construye su relato a partir de una premisa de gran carga dramática y utiliza la duda como uno de sus principales motores narrativos. Sin embargo, señala que la incorporación de múltiples subtramas, sospechosos y secretos termina fragmentando la historia.
Mindies también establece una comparación con las adaptaciones de Harlan Coben, especialmente por su tono de thriller y la sucesión de misterios. Según el análisis, Shaque: No confíes en nadie mantiene mejor el suspenso durante sus primeros capítulos, pero pierde fuerza a medida que avanza hacia una resolución que la crítica considera previsible.
Netflix: de qué trata la serie Shaque: No confíes en nadie
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Shaque: No confíes en nadie versa: "Nueve años después del secuestro de su bebé, una madre sigue buscando sin cansancio a su hija, pero los secretos que descubre ponen a prueba su capacidad de confiar en lo que ve".
Netflix: tráiler de Shaque: No confíes en nadie
Reparto de Shaque: No confíes en nadie, serie de Netflix
- Parineeti Chopra
- Jennifer Winget
- Tahir Raj Bhasin
- Soni Razdan
- Anup Soni
- Sumeet Vyas
- Harleen Sethi
- Dhruv Chaudhary
Dónde ver la serie Shaque: No confíes en nadie, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Shaque: No confíes en nadie se puede ver en Netfliix.
- Estados Unidos: la serie Shaque: No confíes en nadie se puede ver en Netflix.
- España: la serie Shaque: No confíes en nadie se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena thriller: "Shaque: No confíes en nadie", una serie de 7 capítulos ambientada en India.
- Trama y crítica: La producción sigue la búsqueda de una madre tras el secuestro de su bebé, con giros y misterios, aunque la crítica señala fragmentación y previsibilidad.
- Reparto y dónde ver: Protagonizada por Parineeti Chopra y Jennifer Winget, la serie está disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.