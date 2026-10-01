Al estilo de Harlan Coben, Netflix acaba de estrenar un thriller de 7 capítulos lleno de suspenso y crímenes

La historia comienza nueve años después del secuestro de la recién nacida. Anvita continúa intentando encontrar a su hija mientras aparecen nuevas pistas y secretos que ponen en duda todo aquello en lo que confiaba. La serie está protagonizada por Parineeti Chopra, Jennifer Winget y Tahir Raj Bhasin, y combina investigación, drama familiar y elementos de misterio.

Qué dice la crítica sobre Shaque: No confíes en nadie

La crítica especializada de Mindies, firmada por Andrés Gómez, destaca que la serie construye su relato a partir de una premisa de gran carga dramática y utiliza la duda como uno de sus principales motores narrativos. Sin embargo, señala que la incorporación de múltiples subtramas, sospechosos y secretos termina fragmentando la historia.