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Al estilo de Harlan Coben, Netflix acaba de estrenar un thriller de 7 capítulos lleno de suspenso y crímenes

La nueva serie de Netflix sigue la incansable búsqueda de una madre que descubre oscuros secretos al intentar encontrar a su hija desaparecida

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una serie sobre crímenes que acaba de llegar a Netflix.

Es una serie sobre crímenes que acaba de llegar a Netflix.

Shaque: No confíes en nadie llegó a Netflix el 24 de septiembre de 2026 con una historia de drama, misterio, crímenes y suspenso ambientada en India. La producción, hablada en hindi y dirigida por Rensil D'Silva junto a Siddharth P. Malhotra como creador, cuenta con 7 capítulos y sigue la desesperada búsqueda de una madre cuya bebé desapareció de un hospital.

La historia comienza nueve años después del secuestro de la recién nacida. Anvita continúa intentando encontrar a su hija mientras aparecen nuevas pistas y secretos que ponen en duda todo aquello en lo que confiaba. La serie está protagonizada por Parineeti Chopra, Jennifer Winget y Tahir Raj Bhasin, y combina investigación, drama familiar y elementos de misterio.

Qué dice la crítica sobre Shaque: No confíes en nadie

La crítica especializada de Mindies, firmada por Andrés Gómez, destaca que la serie construye su relato a partir de una premisa de gran carga dramática y utiliza la duda como uno de sus principales motores narrativos. Sin embargo, señala que la incorporación de múltiples subtramas, sospechosos y secretos termina fragmentando la historia.

Mindies también establece una comparación con las adaptaciones de Harlan Coben, especialmente por su tono de thriller y la sucesión de misterios. Según el análisis, Shaque: No confíes en nadie mantiene mejor el suspenso durante sus primeros capítulos, pero pierde fuerza a medida que avanza hacia una resolución que la crítica considera previsible.

Netflix: de qué trata la serie Shaque: No confíes en nadie

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Shaque: No confíes en nadie versa: "Nueve años después del secuestro de su bebé, una madre sigue buscando sin cansancio a su hija, pero los secretos que descubre ponen a prueba su capacidad de confiar en lo que ve".

Netflix: tráiler de Shaque: No confíes en nadie

Reparto de Shaque: No confíes en nadie, serie de Netflix

  • Parineeti Chopra
  • Jennifer Winget
  • Tahir Raj Bhasin
  • Soni Razdan
  • Anup Soni
  • Sumeet Vyas
  • Harleen Sethi
  • Dhruv Chaudhary

Dónde ver la serie Shaque: No confíes en nadie, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Shaque: No confíes en nadie se puede ver en Netfliix.
  • Estados Unidos: la serie Shaque: No confíes en nadie se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Shaque: No confíes en nadie se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrena thriller: "Shaque: No confíes en nadie", una serie de 7 capítulos ambientada en India.
  • Trama y crítica: La producción sigue la búsqueda de una madre tras el secuestro de su bebé, con giros y misterios, aunque la crítica señala fragmentación y previsibilidad.
  • Reparto y dónde ver: Protagonizada por Parineeti Chopra y Jennifer Winget, la serie está disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.
Resumen generado por Thinkindot AI

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