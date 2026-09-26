Es de Guy Ritchie, tiene 18 capítulos y tendrá otra temporada: es el gran éxito de Netflix de 2026

Para los suscriptores que buscan qué ver entre las series y películas de Netflix, Los caballeros ofrece una nueva dosis de crimen, acción y humor negro. Además, la ficción ya tiene una tercera temporada prevista, por lo que la historia de Eddie Horniman todavía tiene mucho por contar.

Netflix: de qué trata la serie Los caballeros

Los caballeros centra su trama en Eddie Horniman (The James), un aristócrata que hereda una enorme finca familiar luego de la muerte de su padre, pero descubre que dentro hay un imperio de marihuana. Sin embargo, varias figuras del crimen organizado reclaman parte del negocio.

Decidido a mantener a su familia a salvo de los gánsteres, Eddie intenta vencerlos en su propio territorio pero comenzará a encontrarle el gusto al mundo criminal.

El protagonista es un oficial del ejército que regresa del servicio activo en el extranjero para poder estar con su padre, el duque de Halstead, en el lecho de su muerte.

Qué pasa en la temporada 2 de Los caballeros

En la segunda entrega, Eddie Horniman ya no busca salir del negocio criminal, sino expandir su poder y consolidarse al frente del imperio de la marihuana.

Eddie y Susie Glass deberán extender sus operaciones más allá de las fronteras británicas y enfrentarse a nuevos rivales, incluyendo a la mafia italiana.

Reparto de Los caballeros, serie de Netflix

Theo James (Eddie Horniman)

Kaya Scodelario (Susie Glass)

Daniel Ings (Freddy Horniman)

Joely Richardson (Sabrina Horniman)

Joshua McGuire (Peter Spencer-Forbes/Sticky Pete)

Vinnie Jones (Geoffrey Seacombe)

Edward Fox (Archibald Horniman)

Giancarlo Espósito (Stanley Johnston)

Ray Winstone (Bobby Glass)

Dónde ver la serie Los caballeros, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix .

. Estados Unidos: la serie Los caballeros (The Gentlemen) se puede ver en Netflix .

. España: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix.

Netflix confirmó de manera oficial que la serie tendrá una tercera entrega.