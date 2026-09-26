Netflix volvió a apostar por una de sus producciones más populares con el estreno de la segunda temporada de Los caballeros, la serie creada por Guy Ritchie que combina acción, humor negro, drama y crimen. La ficción regresó el 3 de septiembre de 2026 con nuevos episodios y mantiene el particular estilo de su creador.
Es de Guy Ritchie, tiene 18 capítulos y tendrá otra temporada: es el gran éxito de Netflix de 2026
La serie de Guy Ritchie, que ya cuenta con una tercera temporada confirmada en Netflix, sigue cautivando a la audiencia con su mezcla de acción y humor negro
La historia sigue a Eddie Horniman, un aristócrata que hereda inesperadamente la propiedad de su familia. Sin embargo, pronto descubre que el lugar está relacionado con un enorme imperio criminal y queda involucrado en un peligroso mundo de mafiosos, negocios ilegales y personajes impredecibles.
La segunda temporada de Los caballeros cuenta con 8 capítulos y continúa la historia presentada en la primera entrega, que tuvo 10 episodios. El elenco vuelve a estar encabezado por Theo James y Kaya Scodelario, bajo la dirección creativa de Guy Ritchie.
Para los suscriptores que buscan qué ver entre las series y películas de Netflix, Los caballeros ofrece una nueva dosis de crimen, acción y humor negro. Además, la ficción ya tiene una tercera temporada prevista, por lo que la historia de Eddie Horniman todavía tiene mucho por contar.
Netflix: de qué trata la serie Los caballeros
Los caballeros centra su trama en Eddie Horniman (The James), un aristócrata que hereda una enorme finca familiar luego de la muerte de su padre, pero descubre que dentro hay un imperio de marihuana. Sin embargo, varias figuras del crimen organizado reclaman parte del negocio.
Decidido a mantener a su familia a salvo de los gánsteres, Eddie intenta vencerlos en su propio territorio pero comenzará a encontrarle el gusto al mundo criminal.
El protagonista es un oficial del ejército que regresa del servicio activo en el extranjero para poder estar con su padre, el duque de Halstead, en el lecho de su muerte.
Qué pasa en la temporada 2 de Los caballeros
En la segunda entrega, Eddie Horniman ya no busca salir del negocio criminal, sino expandir su poder y consolidarse al frente del imperio de la marihuana.
Eddie y Susie Glass deberán extender sus operaciones más allá de las fronteras británicas y enfrentarse a nuevos rivales, incluyendo a la mafia italiana.
Reparto de Los caballeros, serie de Netflix
- Theo James (Eddie Horniman)
- Kaya Scodelario (Susie Glass)
- Daniel Ings (Freddy Horniman)
- Joely Richardson (Sabrina Horniman)
- Joshua McGuire (Peter Spencer-Forbes/Sticky Pete)
- Vinnie Jones (Geoffrey Seacombe)
- Edward Fox (Archibald Horniman)
- Giancarlo Espósito (Stanley Johnston)
- Ray Winstone (Bobby Glass)
Dónde ver la serie Los caballeros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Los caballeros (The Gentlemen) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix.
Netflix confirmó de manera oficial que la serie tendrá una tercera entrega.
En pocas palabras
- Los caballeros: La serie de Guy Ritchie en Netflix confirma su éxito con una tercera temporada anunciada.
- Trama: La ficción sigue a Eddie Horniman, un aristócrata que se ve envuelto en un imperio criminal de marihuana.
- Novedades: La segunda temporada, disponible en Netflix, expande la historia con nuevos rivales y desafíos para el protagonista.