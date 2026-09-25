José Coronado protagoniza la nueva serie española de Netflix que combina misterio, crímenes y suspenso

Para quienes buscan series y películas de suspenso, crímenes y misterio, esta producción española se presenta como una opción de pocos episodios y una historia centrada completamente en resolver un asesinato. José Coronado encabeza el reparto de esta ficción que llega a Netflix el 25 de septiembre de 2026.

Netflix: de qué trata la serie El problema final

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El problema final versa: "Un actor en decadencia debe usar las habilidades como detective de su famoso personaje para resolver una muerte sospechosa en un hotel aislado donde todos son sospechosos".

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote proximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeno hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen ingles, aparece muerta.

Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho mas inquietante: un asesinato. Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido.

Netflix: tráiler de la serie El problema final

Reparto de El problema final, serie de Netflix

José Coronado

María Valverde

Martiño Rivas

Gonzalo de Castro

Pepón Nieto

Cristina Kovani

José Condessa

Daniel Holguín

Michael Stobbe

Maribel Verdú

Dónde ver la serie El problema final, según la zona geográfica