Netflix suma a su catálogo El problema final, una serie española de suspenso y misterio que combina crímenes, secretos y una investigación al estilo de los grandes detectives. Con José Coronado como protagonista, la ficción llega con una historia ambientada en 1959 y promete mantener la tensión durante sus 5 capítulos.
José Coronado protagoniza la nueva serie española de Netflix que combina misterio, crímenes y suspenso
La nueva serie de suspenso de Netflix, protagonizada por José Coronado, se ambienta en 1959 y sigue la investigación de un crimen en un hotel aislado
La trama comienza cuando un actor retirado, conocido por haber interpretado a Sherlock Holmes, debe investigar un asesinato ocurrido en un pequeño hotel ubicado en un islote cercano a Mallorca. Lo que parecía ser un crimen aislado pronto se convierte en un misterio lleno de interrogantes, sospechosos y secretos.
El problema final está inspirada en el universo de los libros de misterio y apuesta por una historia de época en la que el protagonista deberá utilizar su experiencia y sus conocimientos para descubrir qué ocurrió. La ambientación española de finales de los años 50 también tiene un papel importante en el desarrollo de la trama.
Para quienes buscan series y películas de suspenso, crímenes y misterio, esta producción española se presenta como una opción de pocos episodios y una historia centrada completamente en resolver un asesinato. José Coronado encabeza el reparto de esta ficción que llega a Netflix el 25 de septiembre de 2026.
Netflix: de qué trata la serie El problema final
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El problema final versa: "Un actor en decadencia debe usar las habilidades como detective de su famoso personaje para resolver una muerte sospechosa en un hotel aislado donde todos son sospechosos".
Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote proximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeno hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen ingles, aparece muerta.
Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho mas inquietante: un asesinato. Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido.
Netflix: tráiler de la serie El problema final
Reparto de El problema final, serie de Netflix
- José Coronado
- María Valverde
- Martiño Rivas
- Gonzalo de Castro
- Pepón Nieto
- Cristina Kovani
- José Condessa
- Daniel Holguín
- Michael Stobbe
- Maribel Verdú
Dónde ver la serie El problema final, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El problema final se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El problema final se puede ver en Netflix.
- España: la serie El problema final se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: La serie "El problema final" narra la investigación de un actor retirado sobre una muerte en un hotel aislado.
- Trama: Durante 1959, un actor retirado, famoso por interpretar a Sherlock Holmes, debe resolver el misterio de un asesinato en un hotel aislado en Mallorca.
- Elenco y Disponibilidad: La serie cuenta con José Coronado, María Valverde y Martiño Rivas, y está disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.