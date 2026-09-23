La primavera temprana es una de las nuevas apuestas románticas que llegó a Netflix durante septiembre de 2026. Esta producción china combina drama, romance y una historia agridulce que transcurre en un exigente ambiente laboral.
Netflix suma el drama romántico chino que te atrapará y es ideal para ver en primavera
La plataforma de Netflix suma una ficción china de 24 capítulos que explora las complejidades de un romance en el exigente mundo laboral
La serie sigue a una joven que comienza un nuevo trabajo y termina involucrada en una relación secreta con su talentoso jefe. Entre las exigencias profesionales, los sentimientos y los riesgos de mantener el vínculo oculto, ambos deberán atravesar distintas situaciones que pondrán a prueba su relación.
Con 24 capítulos, La primavera temprana propone una historia centrada en el amor, los vínculos y las dificultades que aparecen cuando una relación se cruza con el mundo laboral. La producción está protagonizada por Jing Boran, Sun Qian y Liu Xiaobei, y pertenece al género de las series dramáticas románticas en chino.
Entre las series y películas disponibles en la plataforma, esta ficción se destaca por presentar un romance atravesado por secretos y conflictos profesionales. Su tono agridulce combina momentos románticos con situaciones de tensión y decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus protagonistas.
Netflix: de qué trata La primavera temprana
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La primavera temprana versa: "Una nueva empleada y su talentoso jefe sortean los ires y venires de un vertiginoso lugar de trabajo mientras sostienen una relación secreta que podría poner todo en riesgo".
El recién graduado Shang Zhitao se une como novato a una importante agencia de publicidad mundial. Su directo jefe, Luan Nian, le dice que deje de fumar desde el primer día, pero ella persevera a pesar de la presión y los desafíos para convertirse en una profesional capacitada.
Netflix: tráiler de La primavera temprana
Reparto de La primavera temprana, serie de Netflix
- Jing Boran
- Sun Qian
- Liu Xiaobei
- Qi Tianqing
- Zhang Yezi
- Ning Xin
- Zhao Zhenyu
- Zhang You
- Peng Yang
- Cristy Guo
- Li Chuan
Dónde ver la serie La primavera temprana, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La primavera temprana se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La primavera temprana se puede ver en Netflix.
- España: la serie La primavera temprana se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- La primavera temprana: Nueva serie romántica china de 24 capítulos en Netflix, ambientada en un exigente ambiente laboral.
- Trama principal: Una joven empleada y su jefe secreto deben sortear conflictos profesionales y sentimientos ocultos.
- Elenco y Género: Protagonizada por Jing Boran y Sun Qian, es un drama romántico con tono agridulce.