Netflix suma el drama romántico chino que te atrapará y es ideal para ver en primavera

Entre las series y películas disponibles en la plataforma, esta ficción se destaca por presentar un romance atravesado por secretos y conflictos profesionales. Su tono agridulce combina momentos románticos con situaciones de tensión y decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus protagonistas.

Netflix: de qué trata La primavera temprana

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La primavera temprana versa: "Una nueva empleada y su talentoso jefe sortean los ires y venires de un vertiginoso lugar de trabajo mientras sostienen una relación secreta que podría poner todo en riesgo".

El recién graduado Shang Zhitao se une como novato a una importante agencia de publicidad mundial. Su directo jefe, Luan Nian, le dice que deje de fumar desde el primer día, pero ella persevera a pesar de la presión y los desafíos para convertirse en una profesional capacitada.

Netflix: tráiler de La primavera temprana

Reparto de La primavera temprana, serie de Netflix

Jing Boran

Sun Qian

Liu Xiaobei

Qi Tianqing

Zhang Yezi

Ning Xin

Zhao Zhenyu

Zhang You

Peng Yang

Cristy Guo

Li Chuan

Dónde ver la serie La primavera temprana, según la zona geográfica