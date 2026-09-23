La autopsia de Hayden Panettiere en detalle: "Efectos tóxicos del fentanilo"

Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente en un Airbnb

De acuerdo con el informe divulgado por The Associated Press, la actriz fue hallada boca abajo sobre un sofá cama, con las piernas cruzadas y una tonalidad morada en la piel.

Dos hombres, posteriormente identificados por la Policía como el novio de Panettiere y el hermano de este, fueron quienes la encontraron. Uno de ellos le administró dos dosis de Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides, y llamó al 911 al comprobar que la actriz continuaba sin responder.

Durante la investigación, los agentes encontraron polvo en la valija de Panettiere y pastillas sobre una mesa. Los análisis determinaron que las pastillas dieron positivo para fentanilo.

Uno de los hombres declaró ante la Policía que desconocía el consumo ilegal de drogas por parte de la actriz, aunque sostuvo que ella “era muy buena ocultando” su consumo.

La investigación también puso el foco en la posibilidad de que Panettiere hubiera obtenido sustancias ilícitas o medicamentos falsificados provenientes de un distribuidor del sur de California.

La actriz había hablado públicamente en distintas oportunidades sobre sus problemas de adicción y las dificultades que atravesó después de alcanzar la fama desde muy joven. Según el informe, había salido de un centro de rehabilitación de drogas apenas unas semanas antes de su fallecimiento.

Finalmente, las autoridades de Carolina del Sur clasificaron la muerte como accidental y establecieron como causa los efectos tóxicos de las sustancias identificadas en el organismo.