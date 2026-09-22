El thriller de Netflix de 8 capítulos que castiga a los adolescentes y desafía los límites

Academia Minerva sigue a Salvo, Vincenzo y Camilla, tres adolescentes que llegan a un estricto liceo militar de Nápoles por motivos muy diferentes. Salvo, que creció en una casa de acogida, ingresa decidido a descubrir qué ocurrió con su mejor amigo, que desapareció después de pasar por la institución. Vincenzo quiere continuar la tradición militar de su familia, mientras que Camilla es enviada allí por su padre para cambiar su comportamiento.

Dentro de la academia, los jóvenes deben adaptarse a una rutina extrema: levantarse al amanecer, cumplir con una rígida disciplina y olvidarse de los celulares, la ropa de calle y los romances. Entre rivalidades, amistades, amores prohibidos y secretos, la investigación de Salvo se convierte en el principal misterio de la historia y empieza a revelar una trama de poder y hechos ocultos dentro de la institución.

Reparto de Academia Minerva, la serie de Netflix

Ciro Minopoli

Biagio Venditti

Margherita Buoncristiani

Beatrice Savignani

Simone Secce

Giulio Brizzi

Nicole Malaj

Alicia Ann Edogamhe

Massimiliano Gallo

Cristiana Capotondi

Irene Maiorino

Raiz

Michele Rosiello

Dónde ver la serie Academia Minerva, según la zona geográfica