Netflix estrena este 22 de septiembre Academia Minerva, una producción italiana de 8 capítulos que lleva a un grupo de adolescentes a una academia militar marcada por la disciplina, las rivalidades y los secretos.
El thriller de Netflix de 8 capítulos que castiga a los adolescentes y desafía los límites
La serie italiana de 8 capítulos explora las complejidades de la vida en una academia militar para adolescentes. Está en Netflix
La serie fue creada por Ivano Fachin, Giovanni Galassi y Tommaso Matano y combina drama, misterio, thriller y una cuota sensual y emotiva. En el centro de la historia aparece un cadete que intenta descubrir qué ocurrió con su amigo desaparecido.
Netflix: de qué trata la serie Academia Minerva
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Academia Minerva versa: "En la Escuela Militar, mientras todos aprenden sobre disciplina y lidian con rivalidades y presiones familiares, un joven investiga la desaparición de su amigo".
Academia Minerva sigue a Salvo, Vincenzo y Camilla, tres adolescentes que llegan a un estricto liceo militar de Nápoles por motivos muy diferentes. Salvo, que creció en una casa de acogida, ingresa decidido a descubrir qué ocurrió con su mejor amigo, que desapareció después de pasar por la institución. Vincenzo quiere continuar la tradición militar de su familia, mientras que Camilla es enviada allí por su padre para cambiar su comportamiento.
Dentro de la academia, los jóvenes deben adaptarse a una rutina extrema: levantarse al amanecer, cumplir con una rígida disciplina y olvidarse de los celulares, la ropa de calle y los romances. Entre rivalidades, amistades, amores prohibidos y secretos, la investigación de Salvo se convierte en el principal misterio de la historia y empieza a revelar una trama de poder y hechos ocultos dentro de la institución.
Reparto de Academia Minerva, la serie de Netflix
- Ciro Minopoli
- Biagio Venditti
- Margherita Buoncristiani
- Beatrice Savignani
- Simone Secce
- Giulio Brizzi
- Nicole Malaj
- Alicia Ann Edogamhe
- Massimiliano Gallo
- Cristiana Capotondi
- Irene Maiorino
- Raiz
- Michele Rosiello
Dónde ver la serie Academia Minerva, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Academia Minerva se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Academia Minerva se puede ver en Netflix.
- España: la serie Academia Minerva se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena Academia Minerva, una producción italiana de 8 capítulos sobre adolescentes en una academia militar.
- La serie explora disciplina, rivalidades y secretos, con un cadete investigando la desaparición de su amigo.
- El elenco incluye a Ciro Minopoli, Irene Maiorino y Cristiana Capotondi, y está disponible en Netflix.