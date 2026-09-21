De qué se trata y cuándo estrena la mini serie argentina en Netflix que enamoró a Stephen King: "¡Genial!"

“¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo?“, escribió.

“Mis muertos tristes”, la serie de Netflix inspirada en Mariana Enríquez

La historia gira alrededor de Ema, una médica de 60 años interpretada por Mercedes Morán, que tiene la capacidad de ver y escuchar a los muertos.

Durante años intentó mantenerse al margen del sufrimiento asociado con esa particular condición. Sin embargo, su vida cambia cuando recibe en su casa a su sobrina Julie, interpretada por Carolina Álvarez, una joven que también puede comunicarse con los muertos, aunque de una manera mucho más intensa y sexual.

Lo que inicialmente parece un reencuentro familiar termina desencadenando una serie de acontecimientos inquietantes. El límite entre los vivos y los muertos comienza a desdibujarse y las voces del más allá terminan afectando a todo un barrio.

La miniserie toma elementos de cuatro cuentos de Mariana Enríquez, una de las principales referentes argentinas del terror psicológico.

La genial escritora Mariana Enríquez llega a Netflix con una historia impresionante.

El elenco también está integrado por Dolores Fonzi y Alejandra Flechner. Las cuatro protagonistas fueron noticia durante su paso por San Sebastián al presentarse en la alfombra roja con chaquetas que llevaban la frase “Las Malvinas son argentinas”, en una acción que también había realizado Lali Espósito días antes.

Con el respaldo de una figura mundial del género como Stephen King, “Mis muertos tristes” llegará a Netflix el 24 de septiembre, con una historia que combina terror, vínculos familiares y una inquietante conexión con el mundo de los muertos.