Netflix suma un drama turco con una trama llena de secretos que traspasa los límites

Con una trama cargada de secretos familiares, pérdidas y nuevos comienzos, La luz de mi vida se suma al catálogo de series y películas de Netflix que apuestan por el drama turco y las historias emotivas. Seray Kaya interpreta a Elif, mientras que Berk Oktay y Tuçe Açkgöz completan el elenco principal. La producción cuenta con una extensa edición para su emisión internacional, y en Netflix Argentina figura con 117 capítulos.

Netflix: de qué trata la serie La luz de mi vida

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La luz de mi vida versa: "Cuando un hombre muere en un accidente automovilístico, su confiada esposa descubre que llevaba una doble vida y que tenía una hija de la que no sabía nada".