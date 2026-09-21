La luz de mi vida es una serie turca de drama y romance que llegó a Netflix y tiene como protagonista a Seray Kaya. Estrenada originalmente en 2022, la producción sigue a Elif, una mujer cuya vida cambia por completo después de la repentina muerte de su esposo. En medio del dolor, descubre que él llevaba una doble vida y que tenía una hija, una revelación que la obliga a replantearse todo lo que creía saber sobre su matrimonio.
Netflix suma un drama turco con una trama llena de secretos que traspasa los límites
El catálogo de Netflix suma una serie turca que explora las consecuencias de una doble vida y las revelaciones impactantes
Con una trama cargada de secretos familiares, pérdidas y nuevos comienzos, La luz de mi vida se suma al catálogo de series y películas de Netflix que apuestan por el drama turco y las historias emotivas. Seray Kaya interpreta a Elif, mientras que Berk Oktay y Tuçe Açkgöz completan el elenco principal. La producción cuenta con una extensa edición para su emisión internacional, y en Netflix Argentina figura con 117 capítulos.
Netflix: de qué trata la serie La luz de mi vida
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La luz de mi vida versa: "Cuando un hombre muere en un accidente automovilístico, su confiada esposa descubre que llevaba una doble vida y que tenía una hija de la que no sabía nada".
Elif es una Organizadora de bodas exitosa pero un día su vida queda destruida cuando muere su marido. En esas circunstancias sale a la luz que su esposo llevaba una doble vida, con otro nombre, otra familia e incluso un hijo. Ella vivió engañada durante 10 años. Muchos personajes no serán quienes aparentan ser, ocultarán quienes son y guardarán muchos secretos.
Netflix: tráiler de la serie La luz de mi vida
Reparto de La luz de mi vida, serie de Netflix
- Seray Kaya
- Berk Oktay
- Tugce Acikgoz
- Esra Dermancioglu
- Seyma Korkmaz
- Azra Aksu
- Günes Hayat
- Ideak Beran Kotan
- Gizem Ünsal
- Altan Erkekli
Dónde ver la serie La luz de mi vida, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La luz de mi vida se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La luz de mi vida no está disponible en Netflix.
- España: la serie La luz de mi vida se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- La luz de mi vida: Serie turca de drama y romance disponible en Netflix.
- Trama central: Elif descubre que su esposo fallecido llevaba una doble vida con otra familia.
- Elenco principal: Protagonizada por Seray Kaya, Berk Oktay y Tuçe Açkgöz.