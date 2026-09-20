Netflix tiene en su catálogo una miniserie de drama y suspenso que atrapó a los espectadores con una historia de secretos, poder y acusaciones que ponen en jaque a una de las familias más influyentes de Reino Unido. Se trata de Anatomía de un escándalo, una producción de seis capítulos protagonizada por Sienna Miller.
El juicio que sacude a la alta sociedad británica: la serie de Netflix que engancha desde el primer capítulo
El drama de época disponible en Netflix sumerge al espectador en un juicio por acusaciones graves que sacuden a una influyente familia británica
La historia sigue a Sophie Whitehouse, una mujer cuya vida cambia por completo cuando su esposo, un importante político británico, es acusado de un grave delito. A partir de ese momento, la protagonista queda atrapada entre las apariencias de una familia privilegiada, las revelaciones que salen a la luz y un juicio que puede cambiarlo todo.
Sienna Miller encabeza el elenco junto a Michelle Dockery y Rupert Friend en esta adaptación de la novela de Sarah Vaughan. La trama combina drama político, suspenso y conflictos relacionados con el poder, el consentimiento y la justicia.
Entre las series y películas disponibles en Netflix, esta miniserie se destaca por sus seis episodios y por una historia que mantiene el misterio alrededor de las verdaderas consecuencias de las acusaciones. Una opción para quienes disfrutan de los dramas políticos con secretos familiares, tensión judicial y giros inesperados.
Netflix: de qué trata la serie Anatomía de un escáncalo
La trama de la serie Anatomía de un escándalo sigue a Sophie (Sienna Miller), la esposa del poderoso político James Whitehouse (Rupert Friend) cuya vida privilegiada se desmorona cuando estalla el escándalo y él es acusado de un delito estremecedor.
A su marido lo acusan de tener una relación extramatrimonial que genera un escándalo. Ella quiere creerle, pero cuando los secretos salen a la luz ya no está segura de dónde está la verdad.
Reparto de Anatomía de un escándalo, serie de Netflix
- Sienna Miller (Sophie Whitehouse)
- Michelle Dockery (Kate)
- Rupert Friend (James Whitehouse)
- Naomi Scott (Olivia)
- Josette Simon (Angela)
- Joshua McGuire (Chris)
Dónde ver la serie Anatomía de un escándalo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Anatomía de un escándalo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Anatomy Of A Scandal se puede ver en Netflix.
- España: la serie Anatomía de un escándalo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Presenta una miniserie de drama y suspenso sobre secretos familiares y acusaciones.
- Trama: La vida de Sophie Whitehouse cambia al ser su esposo, un político, acusado de un grave delito.
- Elenco y temática: Sienna Miller protagoniza la serie que aborda poder, consentimiento y justicia.