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El juicio que sacude a la alta sociedad británica: la serie de Netflix que engancha desde el primer capítulo

El drama de época disponible en Netflix sumerge al espectador en un juicio por acusaciones graves que sacuden a una influyente familia británica

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Sienna Miller es la protagonista de esta serie de Netflix.

Sienna Miller es la protagonista de esta serie de Netflix.

Netflix tiene en su catálogo una miniserie de drama y suspenso que atrapó a los espectadores con una historia de secretos, poder y acusaciones que ponen en jaque a una de las familias más influyentes de Reino Unido. Se trata de Anatomía de un escándalo, una producción de seis capítulos protagonizada por Sienna Miller.

La historia sigue a Sophie Whitehouse, una mujer cuya vida cambia por completo cuando su esposo, un importante político británico, es acusado de un grave delito. A partir de ese momento, la protagonista queda atrapada entre las apariencias de una familia privilegiada, las revelaciones que salen a la luz y un juicio que puede cambiarlo todo.

Sienna Miller encabeza el elenco junto a Michelle Dockery y Rupert Friend en esta adaptación de la novela de Sarah Vaughan. La trama combina drama político, suspenso y conflictos relacionados con el poder, el consentimiento y la justicia.

Entre las series y películas disponibles en Netflix, esta miniserie se destaca por sus seis episodios y por una historia que mantiene el misterio alrededor de las verdaderas consecuencias de las acusaciones. Una opción para quienes disfrutan de los dramas políticos con secretos familiares, tensión judicial y giros inesperados.

Netflix: de qué trata la serie Anatomía de un escáncalo

La trama de la serie Anatomía de un escándalo sigue a Sophie (Sienna Miller), la esposa del poderoso político James Whitehouse (Rupert Friend) cuya vida privilegiada se desmorona cuando estalla el escándalo y él es acusado de un delito estremecedor.

A su marido lo acusan de tener una relación extramatrimonial que genera un escándalo. Ella quiere creerle, pero cuando los secretos salen a la luz ya no está segura de dónde está la verdad.

Reparto de Anatomía de un escándalo, serie de Netflix

  • Sienna Miller (Sophie Whitehouse)
  • Michelle Dockery (Kate)
  • Rupert Friend (James Whitehouse)
  • Naomi Scott (Olivia)
  • Josette Simon (Angela)
  • Joshua McGuire (Chris)

Dónde ver la serie Anatomía de un escándalo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Anatomía de un escándalo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Anatomy Of A Scandal se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Anatomía de un escándalo se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix: Presenta una miniserie de drama y suspenso sobre secretos familiares y acusaciones.
  • Trama: La vida de Sophie Whitehouse cambia al ser su esposo, un político, acusado de un grave delito.
  • Elenco y temática: Sienna Miller protagoniza la serie que aborda poder, consentimiento y justicia.
Resumen generado por Thinkindot AI

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