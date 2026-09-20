El juicio que sacude a la alta sociedad británica: la serie de Netflix que engancha desde el primer capítulo

Entre las series y películas disponibles en Netflix, esta miniserie se destaca por sus seis episodios y por una historia que mantiene el misterio alrededor de las verdaderas consecuencias de las acusaciones. Una opción para quienes disfrutan de los dramas políticos con secretos familiares, tensión judicial y giros inesperados.

Netflix: de qué trata la serie Anatomía de un escáncalo

La trama de la serie Anatomía de un escándalo sigue a Sophie (Sienna Miller), la esposa del poderoso político James Whitehouse (Rupert Friend) cuya vida privilegiada se desmorona cuando estalla el escándalo y él es acusado de un delito estremecedor.

A su marido lo acusan de tener una relación extramatrimonial que genera un escándalo. Ella quiere creerle, pero cuando los secretos salen a la luz ya no está segura de dónde está la verdad.

Reparto de Anatomía de un escándalo, serie de Netflix

Sienna Miller (Sophie Whitehouse)

Michelle Dockery (Kate)

Rupert Friend (James Whitehouse)

Naomi Scott (Olivia)

Josette Simon (Angela)

Joshua McGuire (Chris)

Dónde ver la serie Anatomía de un escándalo, según la zona geográfica