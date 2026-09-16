Netflix estrenó este 16 de septiembre La muñeca (Lalka), una producción polaca que combina drama romántico, emociones intensas y una historia ambientada en otra época. La serie llega a la plataforma como una nueva propuesta para quienes disfrutan de los grandes relatos de amor atravesados por las diferencias sociales y los conflictos personales.
Netflix estrena el drama de época sobre un amor prohibido en la Polonia del siglo XIX
La flamante producción polaca de Netflix narra un amor prohibido y ambicioso en la Polonia de fines del siglo XIX, adaptando una novela icónica.
Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, La muñeca se destaca por su ambientación de época y su tono emotivo. La ficción adapta una de las obras más importantes de la literatura polaca y presenta una historia marcada por el amor, la ambición y las barreras de una sociedad profundamente desigual.
Netflix: de qué trata la serie La muñeca
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La muñeca versa: "En esta versión moderna de la clásica novela polaca de Boleslaw Prus, un exitoso comerciante es destrozado por su deseo por un aristócrata de carácter fuerte".
Stanisaw quiere ascender socialmente y se obsesiona con Izabela, una joven aristócrata, con la que ve una oportunidad de entrar en el mundo que desea.
Mientras ella lucha por liberarse de las normas de su clase y encontrar su lugar en una sociedad que está cambiando, los dos se ven atrapados en una relación marcada por las diferencias sociales, el anhelo de libertad y el poder de la riqueza.
Netflix: tráiler de la serie La muñeca
Reparto de La muñeca, serie de Netflix
- Tomasz Schuchardt
- Sandra Drzymalska
- Jacek Braciak
- Dariusz Chojnacki
- María Kania
- Piotr Pacek
- Julia Wyszynska
- Monika Frajczyk
- Piotr Adamczyk
Dónde ver la serie La muñeca, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La muñeca se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La muñeca se puede ver en Netflix.
- España: la serie La muñeca se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena "La muñeca", una serie polaca de época con drama romántico y ambición social.
- La trama sigue a un comerciante obsesionado con una aristócrata en una sociedad desigual.
- La producción adapta una novela clásica polaca de Boleslaw Prus.