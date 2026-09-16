Netflix estrena el drama de época sobre un amor prohibido en la Polonia del siglo XIX

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, La muñeca se destaca por su ambientación de época y su tono emotivo. La ficción adapta una de las obras más importantes de la literatura polaca y presenta una historia marcada por el amor, la ambición y las barreras de una sociedad profundamente desigual.

Netflix: de qué trata la serie La muñeca

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La muñeca versa: "En esta versión moderna de la clásica novela polaca de Boleslaw Prus, un exitoso comerciante es destrozado por su deseo por un aristócrata de carácter fuerte".