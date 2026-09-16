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Netflix estrena el drama de época sobre un amor prohibido en la Polonia del siglo XIX

La flamante producción polaca de Netflix narra un amor prohibido y ambicioso en la Polonia de fines del siglo XIX, adaptando una novela icónica.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La muñeca, la serie de época polaca que acaba de estrenar en Netflix.

La muñeca, la serie de época polaca que acaba de estrenar en Netflix.

Netflix estrenó este 16 de septiembre La muñeca (Lalka), una producción polaca que combina drama romántico, emociones intensas y una historia ambientada en otra época. La serie llega a la plataforma como una nueva propuesta para quienes disfrutan de los grandes relatos de amor atravesados por las diferencias sociales y los conflictos personales.

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, La muñeca se destaca por su ambientación de época y su tono emotivo. La ficción adapta una de las obras más importantes de la literatura polaca y presenta una historia marcada por el amor, la ambición y las barreras de una sociedad profundamente desigual.

Netflix: de qué trata la serie La muñeca

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La muñeca versa: "En esta versión moderna de la clásica novela polaca de Boleslaw Prus, un exitoso comerciante es destrozado por su deseo por un aristócrata de carácter fuerte".

Stanisaw quiere ascender socialmente y se obsesiona con Izabela, una joven aristócrata, con la que ve una oportunidad de entrar en el mundo que desea.

Mientras ella lucha por liberarse de las normas de su clase y encontrar su lugar en una sociedad que está cambiando, los dos se ven atrapados en una relación marcada por las diferencias sociales, el anhelo de libertad y el poder de la riqueza.

Netflix: tráiler de la serie La muñeca

Reparto de La muñeca, serie de Netflix

  • Tomasz Schuchardt
  • Sandra Drzymalska
  • Jacek Braciak
  • Dariusz Chojnacki
  • María Kania
  • Piotr Pacek
  • Julia Wyszynska
  • Monika Frajczyk
  • Piotr Adamczyk

Dónde ver la serie La muñeca, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La muñeca se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie La muñeca se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La muñeca se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrena "La muñeca", una serie polaca de época con drama romántico y ambición social.
  • La trama sigue a un comerciante obsesionado con una aristócrata en una sociedad desigual.
  • La producción adapta una novela clásica polaca de Boleslaw Prus.
Resumen generado por Thinkindot AI

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