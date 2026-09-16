Netflix tiene entre sus propuestas una serie italiana que combina romance, deseo y drama en una historia donde la infidelidad pone a prueba una relación de pareja. Se trata de Fidelidad, una producción de seis episodios basada en la novela homónima de Marco Missiroli, que se convirtió en una de las opciones más atractivas para quienes disfrutan de historias de pasión y conflictos sentimentales.
Netflix: la serie de 6 capítulos sobre la infidelidad y con escenas subidas de tono ideal para ver con tu amante
La atrapante miniserie italiana de 6 episodios, disponible en Netflix, explora las complejidades de la infidelidad y las tentaciones en una relación moderna
Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, Fidelidad se destaca por su tono sensual y emotivo. La trama sigue a una pareja cuya relación comienza a tambalear cuando aparecen las dudas, las tentaciones y los secretos, dando paso a una historia cargada de tensión, deseo y decisiones que pueden cambiarlo todo.
Netflix: de qué trata Fidelidad, la serie dramática romántica
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Fidelidad versa: "Un matrimonio aparentemente feliz empieza a desmoronarse cuando la fidelidad del esposo se pone en tela de juicio y ambos se ven tentados por otros deseos".
Carlo y Margherita son muy matrimonio de alrededor de treinta años y están muy enamorados, pero algo sucede en su relación y los lleva a dudar de todo, incluso de sí mismos. Vivirán una gran crisis y, a partir de ahí, las pasiones eróticas ya no se podrán esquivar.
La pareja había sido fiel durante todo el matrimonio, pero Carlo anhela a una de sus alumnas y Margherita fantasea con su fisioterapeuta. ¿Seguirán siendo fieles o abrirán la pareja?
Netflix: tráiler de la serie Fidelidad
Reparto de Fidelidad, el drama sensual de Netflix
- Michele Riondino
- Lucrezia Guidone
- Carolina Sala
- Leonaro Pazzagli
- María Paiato
Dónde ver la serie Fidelidad, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Fidelidad se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Devotion, a Story of Love and Desire se puede ver en Netflix.
- España: la serie Fidelidad se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Estrena "Fidelidad", una miniserie italiana de 6 episodios sobre las complejidades de la infidelidad.
- Trama: La producción explora las tentaciones y secretos que ponen a prueba una relación de pareja moderna.
- Reparto: La serie cuenta con las actuaciones de Michele Riondino y Lucrezia Guidone, entre otros.