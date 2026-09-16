Netflix: la serie de 6 capítulos sobre la infidelidad y con escenas subidas de tono ideal para ver con tu amante

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, Fidelidad se destaca por su tono sensual y emotivo. La trama sigue a una pareja cuya relación comienza a tambalear cuando aparecen las dudas, las tentaciones y los secretos, dando paso a una historia cargada de tensión, deseo y decisiones que pueden cambiarlo todo.

Netflix: de qué trata Fidelidad, la serie dramática romántica

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Fidelidad versa: "Un matrimonio aparentemente feliz empieza a desmoronarse cuando la fidelidad del esposo se pone en tela de juicio y ambos se ven tentados por otros deseos".