Marcos Franz, actor de Merlí, revela el infierno de manipulación y adicciones que vivió tras la serie

¿Qué le ocurrió al actor Marcos Franz?

Franz confesó que antes de iniciar el rodaje de Merlí entabló una estrecha relación con un joven que, mediante discursos seductores y teorías conspirativas, comenzó a aislarlo de su entorno y a controlar aspectos fundamentales de su vida. "Utilizaba técnicas muy parecidas a las de una secta, pero éramos solo dos personas", explicó el actor. Esta persona aprovechó sus vulnerabilidades de la infancia para hacerle creer que pertenecía a un grupo selecto, distorsionando por completo su visión de la realidad.

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El constante aislamiento e hiperanálisis derivaron en severos problemas de salud mental. Para mitigar los pensamientos intrusivos y el estrés extremo, Franz comenzó a recurrir compulsivamente a los ansiolíticos y, más tarde, al consumo de drogas como la cocaína en un intento desesperado por volver a sentir conexión con el mundo exterior. Esta espiral lo condujo a una profunda dinámica de autodestrucción, afectando gravemente su salud física, sus finanzas y sus vínculos afectivos.