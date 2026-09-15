El actor español Marcos Franz, conocido popularmente por su papel en la exitosa serie Merlí, ha decidido abrirse públicamente sobre una de las etapas más oscuras y complejas de su carrera. A sus 33 años, el intérprete catalán lanza su libro titulado " Cuando dejé de ser yo" (Alienta Editorial), una obra autobiográfica en la que relata cómo cayó en una severa red de manipulación psicológica, adicción a las drogas y depresión mientras su perfil profesional alcanzaba la cima de la popularidad.
Marcos Franz, actor de Merlí, revela el infierno de manipulación y adicciones que vivió tras la serie
"Yo estaba metido en una relación de manipulación que acabó cambiando completamente mi manera de entender la realidad", asegura Franz
¿Qué le ocurrió al actor Marcos Franz?
Franz confesó que antes de iniciar el rodaje de Merlí entabló una estrecha relación con un joven que, mediante discursos seductores y teorías conspirativas, comenzó a aislarlo de su entorno y a controlar aspectos fundamentales de su vida. "Utilizaba técnicas muy parecidas a las de una secta, pero éramos solo dos personas", explicó el actor. Esta persona aprovechó sus vulnerabilidades de la infancia para hacerle creer que pertenecía a un grupo selecto, distorsionando por completo su visión de la realidad.
El constante aislamiento e hiperanálisis derivaron en severos problemas de salud mental. Para mitigar los pensamientos intrusivos y el estrés extremo, Franz comenzó a recurrir compulsivamente a los ansiolíticos y, más tarde, al consumo de drogas como la cocaína en un intento desesperado por volver a sentir conexión con el mundo exterior. Esta espiral lo condujo a una profunda dinámica de autodestrucción, afectando gravemente su salud física, sus finanzas y sus vínculos afectivos.
El punto de quiebre llegó tras romper el vínculo con su manipulador y recibir la ayuda incondicional de su familia. A través de un riguroso proceso de terapia psicológica iniciado entre 2021 y 2022, el actor logró comprender las causas de su vulnerabilidad, superar sus adicciones y reconstruir progresivamente su identidad.
Hoy, recuperado y con una mirada madura sobre el pasado, Marcos Franz busca que su testimonio sirva de apoyo a quienes atraviesan dinámicas de sometimiento o manipulación emocional.