Embed - Merli - Trailer Primera Temporada

Curiosidades de la serie Merlí

Creada y producida por la productora Vernada TV, Merlí fue estrenada con su primera temporada en septiembre del año 2015. El éxito la llevó a conformarse de tres temporadas en total y terminar de grabarse en el año 2018.

serie merli (3).png Lo que no sabías de la serie Merlí: la historia que inspiró, cambio de papeles y más.

Entre las curiosidades que se han dado a conocer al respecto, se destaca la intención que tuvo el guionista Héctor Lozano para realizar semejante serie. En una entrevista, Lozano expresó: "He escrito la serie que me hubiera gustado ver cuando tenía 16 años. Una serie que me hiciera pensar y que me divirtiera al mismo tiempo, que me ayudara a tomar decisiones".

Por otro lado, Francesc Orella le dio el toque particular a la historia desde su experiencia como actor, aunque no fue la primera opción para el papel del destacado profesor de Filosofía. En un primer momento, Merlí sería el papel de Lluís Homar, quien tuvo que retirarse poco antes del rodaje.

serie merli (2).png Lo que no sabías de la serie Merlí: la historia que inspiró, cambio de papeles y más.

Entre la gran cantidad de alumnos de Merlí que se muestran en cada capítulo de la serie, uno de los más destacados debía ser Bruno, el hijo del profesor. Sin embargo, aunque el trabajo de David Solans fue espectacular, la gran revelación fue Carlos Cuevas con su papel de Pol Rubio. El éxito fue tal que hasta tuvo una serie en la que fue protagonista: "Merlí: Sapere Aude".

serie merli.png Lo que no sabías de la serie Merlí: la historia que inspiró, cambio de papeles y más.

En la dirección de la destacada serie se encuentra Eduard Cortés. Aunque todo lo que hizo en Merlí fue espectacular, en su carrera también se destacan otros contenidos como: Secretos de familia, Oh Europa, La memoria dels Cargols y más.