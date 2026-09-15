Hamnet llega al streaming: cuándo se estrena y dónde

¿De qué trata Hamnet?

Basada en la exitosa novela homónima de la autora Maggie O'Farrell, Hamnet traslada al espectador a la Inglaterra del siglo XVI para narrar la íntima y desgarradora historia de Agnes y su esposo, William Shakespeare. La trama pone el foco en el profundo dolor y duelo familiar tras la prematura pérdida de su único hijo varón, Hamnet, a causa de la peste.

Más que una biografía tradicional del célebre dramaturgo, la narración explora la resiliencia, el amor condicional y cómo el impacto emocional de esta tragedia personal sirvió como trasfondo para la creación de una de las obras más transcendentales de la literatura universal: Hamlet.

La película cuenta con la dirección de la ganadora del Oscar Chloé Zhao (Nomadland), quien aporta su característico enfoque visual sutil y poético. En los papeles protagónicos destacan dos de los intérpretes más talentosos de la industria actual. Estamos hablando de Jessie Buckley, quien interpreta a Agnes Shakespeare; y Paul Mescal, encarnando al icónico escritor William Shakespeare. Además, en el reparto también están Joe Alwyn y Emily Watson.

Con su combinación de rigor histórico, actuaciones conmovedoras y una deslumbrante fotografía, la llegada de Hamnet a HBO Max este 18 de septiembre se consolida como una cita imperdible para los amantes del cine dramático y de época.