La esperada adaptación cinematográfica de Hamnet finalmente llegará al streaming para conmover a muchas más personas. Tras un exitoso paso por el circuito cinematográfico y una destacada presencia en la temporada de premios, el largometraje se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de la plataforma.
Hamnet llega al streaming: cuándo se estrena y dónde
Esta producción es una de las más exitosas de los últimos años y en la reciente edición de los premios Oscar arrasó con las estatuillas
¿Cuándo se estrena Hamnet en streaming?
La fecha señalada para el lanzamiento de esta producción es el próximo 18 de septiembre. A partir de ese día, los usuarios podrán acceder al título directamente dentro del catálogo digital.
La transmisión oficial estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma HBO Max. Para disfrutar del largometraje, únicamente se requerirá contar con una suscripción activa a dicho servicio de entretenimientos.
¿De qué trata Hamnet?
Basada en la exitosa novela homónima de la autora Maggie O'Farrell, Hamnet traslada al espectador a la Inglaterra del siglo XVI para narrar la íntima y desgarradora historia de Agnes y su esposo, William Shakespeare. La trama pone el foco en el profundo dolor y duelo familiar tras la prematura pérdida de su único hijo varón, Hamnet, a causa de la peste.
Más que una biografía tradicional del célebre dramaturgo, la narración explora la resiliencia, el amor condicional y cómo el impacto emocional de esta tragedia personal sirvió como trasfondo para la creación de una de las obras más transcendentales de la literatura universal: Hamlet.
La película cuenta con la dirección de la ganadora del Oscar Chloé Zhao (Nomadland), quien aporta su característico enfoque visual sutil y poético. En los papeles protagónicos destacan dos de los intérpretes más talentosos de la industria actual. Estamos hablando de Jessie Buckley, quien interpreta a Agnes Shakespeare; y Paul Mescal, encarnando al icónico escritor William Shakespeare. Además, en el reparto también están Joe Alwyn y Emily Watson.
Con su combinación de rigor histórico, actuaciones conmovedoras y una deslumbrante fotografía, la llegada de Hamnet a HBO Max este 18 de septiembre se consolida como una cita imperdible para los amantes del cine dramático y de época.
En pocas palabras
- Estreno en HBO Max: la película "Hamnet" llegará al streaming el 18 de septiembre.
- Trama: basada en la novela de Maggie O'Farrell, narra el dolor familiar tras la muerte del hijo de William Shakespeare.
- Producción: dirigida por Chloé Zhao, con Jessie Buckley y Paul Mescal en los roles protagónicos.