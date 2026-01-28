Qué libros inspiraron las películas nominadas a los premios Oscar 2026

One Battle After Another La película "One Battle After Another" está basada en la novela "Vineland" de Thomas Pynchon.

Por otro lado tenemos la película "Train Dreams" de Clint Bentley (disponible en Netflix y protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones), la cual está basada en la novela homónima "Sueños de trenes" de Denis Johnson.

"Frankestein" de Guillermo del Toro (disponible en la plataforma de streaming Netlifx y protagonizada por Oscar Isaac, Mia Goth y Jacob Elordi) está basada en el clásico de Mary Shelley que lleva el mismo nombre.

Una de las preferidas es "Hamnet" de Chloé Zhao, la cual está basada en la novela homónima de Maggie O'Farrell.

La película protagonizada por Timothée Chalamet "Marty Supreme" (bajo la dirección de John Safdie), está basada en la novela "The Money Player" de Marty Reisman.

"Bugonia" del director Yorgos Lánthimos no está basada en un libro, pero si se trata de una adaptación de la película surcorena "Save The Green Planet" de Jang Joon-hwan que se estrenó en 2003.

