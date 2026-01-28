La semana pasada se conocieron las nominaciones a los premios Oscar 2026 y algunas personas no están conformes o no coinciden con la elección de la Academia en la categoría de Mejor Película.
Qué libros inspiraron las películas nominadas a los premios Oscar 2026
Muchas de estas producciones nominadas a Mejor Película se han basado en libros, y a continuación te diremos cuáles son y quiénes son sus autores.
¿En qué libros están basadas las películas nominadas a los premios Oscar?
La película de Paul Thomas Anderson "One Battle After Another" (protagonizada por Leonardo Di Caprio, Benicio del Toro, Sean Pean, Teyana Taylor, entre otros) está basada en la novela "Vineland" de Thomas Pynchon. Esta producción se puede ver en la plataforma HBO Max.
Por otro lado tenemos la película "Train Dreams" de Clint Bentley (disponible en Netflix y protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones), la cual está basada en la novela homónima "Sueños de trenes" de Denis Johnson.
"Frankestein" de Guillermo del Toro (disponible en la plataforma de streaming Netlifx y protagonizada por Oscar Isaac, Mia Goth y Jacob Elordi) está basada en el clásico de Mary Shelley que lleva el mismo nombre.
Una de las preferidas es "Hamnet" de Chloé Zhao, la cual está basada en la novela homónima de Maggie O'Farrell.
La película protagonizada por Timothée Chalamet "Marty Supreme" (bajo la dirección de John Safdie), está basada en la novela "The Money Player" de Marty Reisman.
"Bugonia" del director Yorgos Lánthimos no está basada en un libro, pero si se trata de una adaptación de la película surcorena "Save The Green Planet" de Jang Joon-hwan que se estrenó en 2003.
Otros casos para nombrar son:
- "Amelie" de Mailys Vallade y Liane-Cho Han, quienes se basaron en el libro "Metafísica de los tubos" de Amélie Nothomb.
- "The Ugly Stepsister" de Emilie Blichfeldt que se basa en el clásico "Cenicienta"v de Charles Perrault.