Estoy segura de que alguna vez te ha aparecido en las redes sociales algún video de Javier Ponzone (mejor conocido como @javiponzo) hablando sobre la serie o la película del momento.
Javier Ponzone y Carolina Parmo presentan "Take Me", una historia de amor entre un periodista y un actor de Hollywood
En un mundo donde se nos ofrecen historias tóxicas, 'Take Me' llega para mostrarnos un amor sin límites, sano y respetuoso.
Además de compartir su pasión por el cine y las series en redes, Javier también se ha animado a incursionar en la literatura. En 2025 lanzó "Take Me" en co autoría con Carolina Parmo y gracias a la gestión de The Orlando Books.
"Take Me" es una historia de amor basada en hechos reales: un periodista argentino y una estrella de Hollywood que se encuentran, se reconocen y se animan a desafiar la distancia, los prejuicios y sus propias vidas. Un vínculo que crece entre chats, encuentros secretos y decisiones que cambian todo.
En diálogo con Diario UNO, Javier Ponzone y Carolina Parmo abrieron su corazón y contaron cómo fue el proceso de escritura de esta historia de amor que desafía.
¿Cómo surgió la idea de contar una historia de amor (personal)?
¿Cómo se les ocurrió incorporar personajes icónicos de las películas románticas?
¿Cómo fue el proceso creativo y de producción estando en 2 países alejados?
Al momento de crear "Take Me", Javier y Caro tuvieron que trabajar en un documento compartido online, ya que él vive en España y ella en Buenos Aires.
"Trabajamos de manera remota, pero estabamos todo el tiempo conectados. En un momento no estabamos conformes y ambos sentíamos lo mismo", asegura Carolina.
Caro, ¿Hasta qué punto (como co escritora) podés aportar ideas u opinar sin afectar la historia original?
"Javier siempre fue la orientación, es el límite, la acción. Cada vez que uno trabaja en coautoría tiene que llegar a un acuerdo y tener claro de dónde surge ese rumbo que vamos a desandar juntos. No es la primera que hago este tipo de trabajo, pero si es la primera vez que me dan tanta libertad y que me dejan aportar. Soy una convencida como escritora que cuando uno sueña con escribir un libro, lo sueña como el más lindo, como el mejor, como el que todos van a leer y ese es mi horizonte", revela Carolina.
En el medio del proceso de escritura, Javier y Caro aseguran que tuvieron que empezar de cero, ya que no les gustaba lo que estaban haciendo.
¿Les gustaría que "Take Me" se convierta en una película o en una serie?
"Soñamos con todo. Una caracteriza que marca mucho a The Orlando Books es lograr que las historias trasciendan las páginas. Pensamos las historias de manera más plural para que puedan ser disfrutadas de diversas maneras. Eso es lo lindo. Desde la génesis, fuimos por ese camino, donde 'Take Me' arrancara como un libro pero que no tuviera horizonte", dice Carolina.
"Me encantaría que se convierta en película, sería un terreno no explorado. Me encanta que mis seguidores me manden fotos comprando el libro, yo me lo tomo muy enserio", asegura Javier.