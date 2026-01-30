Javier Ponzone y Carolina Parmo presentan "Take Me", una historia de amor entre un periodista y un actor de Hollywood

Embed - The Orlando Books on Instagram: "Take Me ya tiene nombre y escritores a la vista. @javiponzo & @caroparmo Lo que sigue es mostrarte su alma. Atentos a nuestras redes: en breve revelamos la tapa. #novedad #theorlandobooks" View this post on Instagram

En diálogo con Diario UNO, Javier Ponzone y Carolina Parmo abrieron su corazón y contaron cómo fue el proceso de escritura de esta historia de amor que desafía.

¿Cómo surgió la idea de contar una historia de amor (personal)?

¿Cómo se les ocurrió incorporar personajes icónicos de las películas románticas?

¿Cómo fue el proceso creativo y de producción estando en 2 países alejados?

Al momento de crear "Take Me", Javier y Caro tuvieron que trabajar en un documento compartido online, ya que él vive en España y ella en Buenos Aires.

"Trabajamos de manera remota, pero estabamos todo el tiempo conectados. En un momento no estabamos conformes y ambos sentíamos lo mismo", asegura Carolina.

Caro, ¿Hasta qué punto (como co escritora) podés aportar ideas u opinar sin afectar la historia original?

"Javier siempre fue la orientación, es el límite, la acción. Cada vez que uno trabaja en coautoría tiene que llegar a un acuerdo y tener claro de dónde surge ese rumbo que vamos a desandar juntos. No es la primera que hago este tipo de trabajo, pero si es la primera vez que me dan tanta libertad y que me dejan aportar. Soy una convencida como escritora que cuando uno sueña con escribir un libro, lo sueña como el más lindo, como el mejor, como el que todos van a leer y ese es mi horizonte", revela Carolina.

En el medio del proceso de escritura, Javier y Caro aseguran que tuvieron que empezar de cero, ya que no les gustaba lo que estaban haciendo.

¿Les gustaría que "Take Me" se convierta en una película o en una serie?

"Soñamos con todo. Una caracteriza que marca mucho a The Orlando Books es lograr que las historias trasciendan las páginas. Pensamos las historias de manera más plural para que puedan ser disfrutadas de diversas maneras. Eso es lo lindo. Desde la génesis, fuimos por ese camino, donde 'Take Me' arrancara como un libro pero que no tuviera horizonte", dice Carolina.

"Me encantaría que se convierta en película, sería un terreno no explorado. Me encanta que mis seguidores me manden fotos comprando el libro, yo me lo tomo muy enserio", asegura Javier.