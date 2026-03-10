El Gobierno llamó a licitación por más servicios turísticos y comerciales en el Parque San Martín

parque san martin

La intervención prevé la demolición de la estructura existente y la construcción de un nuevo edificio de servicios diseñado bajo criterios de eficiencia, accesibilidad universal e integración con el entorno natural.

Nuevo espacio con servicios en el parque San Martín

El proyecto contempla una infraestructura moderna que integrará servicios públicos gratuitos con una propuesta comercial privada que acompañe el uso recreativo y turístico de este sector del parque.

El despliegue técnico de la nueva unidad incluye 350 m² cubiertos, distribuidos en 280 m² en planta baja y 70 m² de subsuelo destinados a áreas técnicas, además de 115 m² semicubiertos conformados por un puente conector entre terrazas, uno de los elementos arquitectónicos distintivos de la propuesta.

La nueva unidad también incorporará un patio de servicio de 50 m² y la posibilidad de instalar un deck exterior de aproximadamente 30 m² hacia el sector suroeste, ampliando los espacios de permanencia y uso para los visitantes.

En materia de infraestructura social y turística, el proyecto establece la construcción obligatoria de 65 m² de baños públicos gratuitos de alta higiene, una mejora largamente demandada en este sector del parque, además de una Oficina de Informes de 21 m² destinada a la atención y orientación de visitantes.

La intervención incluye además una fuerte integración paisajística con el entorno histórico del parque. En ese sentido, se proyecta una plaza de acceso de aproximadamente 1.000 m², junto con terrazas y puentes peatonales que sumarán alrededor de 400 m², generando nuevos espacios de circulación y encuentro.

Asimismo, se prevé la reconstrucción de cerca de 600 m² de circuitos peatonales en teja molida, material tradicional utilizado en los senderos del Parque General San Martín, respetando la estética histórica del lugar.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza parque san martin El parque San Martín suma servicios turísticos. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La licitación por el nuevo espacio en el Parque San Martín

Los interesados en participar del proceso deberán presentar sus ofertas con la documentación requerida en formato papel y digital.

La apertura de sobres se realizará el viernes 27 de marzo de 2026 a las 10 en la sede de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, en Paseo Los Plátanos 88, dentro del Parque General San Martín.

Información y consultas

Los pliegos y la información oficial del proceso pueden consultarse a través del Portal de Compras del Gobierno de Mendoza: www.mendoza.gov.ar/compras/

También se podrán realizar consultas técnicas mediante los siguientes canales oficiales:

• Dirección de Biodiversidad y Ecoparque: [email protected]

• Secretaría Técnica – Arq. Paola Raggio: [email protected]

Referencia del expediente: EX-2026-00589955–GDEMZA-BIOECO.