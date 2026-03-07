Vendimia, la fiesta que explica el orgullo mendocino

No era solo un desfile que se estaba organizando. Era algo mucho más profundo. Había chicos, bebés, padres, abuelos, instituciones, agrupaciones, municipios enteros preparando sus carros, sus trajes, sus banderas. Todos con una sonrisa, todos sintiéndose parte de algo que claramente los trasciende. Una fiesta que ya lleva 90 ediciones y que, sin embargo, se vive como si fuera siempre la primera.

Lo que más me sorprendió —y lo digo con una sana envidia— es el sentido de pertenencia a la fiesta. Mamás que llevan a sus hijos porque ellas mismas iban cuando eran chicas. Familias enteras participando. Municipios que compiten, sí, pero en el mejor sentido: por tener el carro más lindo, el vestuario más cuidado, la mejor ornamentación. Cada detalle habla de orgullo.