Desde hace varios meses que las personas con discapacidad y sus familiares vienen reclamando inclusión y políticas públicas que los beneficien.
Qué derechos obtienen las personas con discapacidad gracias al CUD
A continuación, detallamos los derechos y beneficios más significativos que otorga la titularidad del Certificado Único de Discapacidad
En este sentido, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se consolida en este 2026 como el documento administrativo y jurídico indispensable para que miles de ciudadanos accedan a una protección integral. El CUD es la herramienta que garantiza el cumplimiento de las leyes nacionales de protección.
¿Qué beneficios le brinda el CUD a las personas con discapacidad?
Salud: Cobertura total y sin copagos
Uno de los pilares más importantes del CUD es la cobertura del 100% en todas las prestaciones básicas relacionadas con la discapacidad certificada. Esto, respaldado por la Ley 24.901, obliga tanto a obras sociales como a empresas de medicina prepaga a cubrir:
- Tratamientos de rehabilitación, medicación y prótesis.
- Apoyo psicológico y escolaridad especial.
- Audífonos, sillas de ruedas y tecnología adaptada.
- El titular queda exento de copagos, coseguros o topes en la cantidad de sesiones necesarias.
Movilidad y Transporte Gratuito
El CUD elimina las barreras de movilidad al garantizar el traslado gratuito en el transporte público de pasajeros. Este beneficio abarca colectivos, trenes, subtes y servicios de larga distancia dentro de todo el país. Además, si el CUD lo especifica, el derecho se extiende a un acompañante.
Complementariamente, habilita la gestión del Símbolo Internacional de Acceso, que otorga libre tránsito y estacionamiento en lugares permitidos, independientemente del vehículo utilizado.
Apoyo Económico y Asignaciones de ANSES
Desde la seguridad social, el CUD activa beneficios específicos para aliviar la carga económica de las familias:
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: Se percibe un monto superior al estándar y, a diferencia de la asignación común, no tiene límite de edad.
- Ayuda Escolar Anual: Se otorga sin tope de ingresos para el grupo familiar.
- Asignación por Maternidad Down: Una protección especial en casos específicos de recién nacidos.
Exenciones Impositivas y Beneficios Fiscales
En materia tributaria, los titulares pueden acceder a:
- Exención de Patentes: El no pago del impuesto automotor (según la jurisdicción).
- Franquicias para la compra de vehículos: Beneficios para adquirir autos nacionales o importados adaptados con importantes descuentos impositivos.
- Tasas municipales: Eximición de ABL y otras tasas locales, además de reducciones en tarifas de servicios públicos (luz, gas y agua) mediante la Tarifa Social.
Inclusión Laboral y Educación
La normativa vigente ratifica el cupo del 4% en el empleo público para personas con discapacidad. Asimismo, en el ámbito educativo, el CUD garantiza el acceso a Maestras de Apoyo a la Inclusión (MAI) y adaptaciones curriculares necesarias para asegurar una educación equitativa.