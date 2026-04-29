Qué derechos obtienen las personas con discapacidad gracias al CUD

Salud: Cobertura total y sin copagos

Uno de los pilares más importantes del CUD es la cobertura del 100% en todas las prestaciones básicas relacionadas con la discapacidad certificada. Esto, respaldado por la Ley 24.901, obliga tanto a obras sociales como a empresas de medicina prepaga a cubrir:

Tratamientos de rehabilitación, medicación y prótesis.

Apoyo psicológico y escolaridad especial.

Audífonos, sillas de ruedas y tecnología adaptada.

El titular queda exento de copagos, coseguros o topes en la cantidad de sesiones necesarias.

Discapacidad (2) El CUD brinda muchos beneficios a las personas con discapacidad.

Movilidad y Transporte Gratuito

El CUD elimina las barreras de movilidad al garantizar el traslado gratuito en el transporte público de pasajeros. Este beneficio abarca colectivos, trenes, subtes y servicios de larga distancia dentro de todo el país. Además, si el CUD lo especifica, el derecho se extiende a un acompañante.

Complementariamente, habilita la gestión del Símbolo Internacional de Acceso, que otorga libre tránsito y estacionamiento en lugares permitidos, independientemente del vehículo utilizado.

Apoyo Económico y Asignaciones de ANSES

Desde la seguridad social, el CUD activa beneficios específicos para aliviar la carga económica de las familias:

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: Se percibe un monto superior al estándar y, a diferencia de la asignación común, no tiene límite de edad.

Ayuda Escolar Anual: Se otorga sin tope de ingresos para el grupo familiar.

Asignación por Maternidad Down: Una protección especial en casos específicos de recién nacidos.

Discapacidad El CUD brinda beneficios y derechos de salud, educación, transporte, etc.

Exenciones Impositivas y Beneficios Fiscales

En materia tributaria, los titulares pueden acceder a:

Exención de Patentes: El no pago del impuesto automotor (según la jurisdicción).

Franquicias para la compra de vehículos: Beneficios para adquirir autos nacionales o importados adaptados con importantes descuentos impositivos.

Tasas municipales: Eximición de ABL y otras tasas locales, además de reducciones en tarifas de servicios públicos (luz, gas y agua) mediante la Tarifa Social.

Inclusión Laboral y Educación

La normativa vigente ratifica el cupo del 4% en el empleo público para personas con discapacidad. Asimismo, en el ámbito educativo, el CUD garantiza el acceso a Maestras de Apoyo a la Inclusión (MAI) y adaptaciones curriculares necesarias para asegurar una educación equitativa.