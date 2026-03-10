Vivió 738 días en un árbol milenario en medio del bosque para evitar su tala

Para sobrevivir construyó plataformas de madera ancladas a ramas fuertes, protegidas con lonas para resistir lluvia y viento. Dormía en sacos de dormir sujetos con arneses, comía raciones mínimas enviadas por voluntarios y recolectaba agua de lluvia. Pasaba el tiempo escribiendo diarios, conversando con la naturaleza y manteniendo contacto con activistas mediante un teléfono solar, lo que le daba apoyo emocional.

Julia Hill

El resultado de esta protesta

Lo más impresionante no era solo la duración, sino la intensidad de su resistencia física y emocional. La joven convertía su protesta en un acto poético. Cada amanecer la encontraba conversando con el bosque, escuchando a los pájaros, sintiendo la vida que defendía. Su determinación llamó la atención de activistas y curiosos que seguían su hazaña con admiración y preocupación.

Después de más de dos años en Luna, Julia logró que la compañía maderera se comprometiera a proteger no solo el árbol, sino parte del bosque circundante. La historia no terminó allí. Julia continuó su labor ambiental, convirtiéndose en oradora motivacional y escritora, inspirando a generaciones a actuar con determinación y respeto por la naturaleza.

La experiencia de Julia no es solo un relato de resistencia, sino un testimonio del poder de la voluntad humana cuando se alinea con la defensa de la vida.Asi mismo, Julia y otros activistas aportaron $50000, que fueron donados a la Universidad Estatal de Humboldt para investigación forestal sostenible, como forma de compensar ingresos perdidos por la empresa. Julia Cofundó la Circle of Life Foundation, una organización dedicada a promover la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza.