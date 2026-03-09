Árbol limonero: cómo hacer que crezca con limones grandes usando cáscaras de huevo

Cuando un limonero tiene niveles óptimos de calcio, las células del fruto se expanden con mayor fuerza, permitiendo que el limón alcance un tamaño superior sin romperse ni sufrir de "podredumbre apical".

cascaras de huevo Las cáscaras de huevo tienen minerales beneficiosos para el limonero.

Si bien la cáscara es una aliada estratégica, el tamaño de los limones también depende de la constancia. Un árbol estresado por falta de agua detendrá el crecimiento del fruto para sobrevivir.

Por ello, combina el aporte de calcio con un riego regular y asegúrate de que tu limonero reciba al menos 6 horas de sol directo.

Cómo preparar el fertilizante de cáscara de huevo paso a paso

Para que este truco casero funcione y tu árbol realmente lo aproveche, no basta con tirar las cáscaras enteras sobre la tierra. Sigue este proceso para maximizar su efectividad: