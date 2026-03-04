Árbol limonero: por qué recomiendan enterrar palitos de helado en su tierra y para qué sirve

A diferencia de la capa superficial de la tierra, que puede secarse rápidamente por el viento, el interior de la maceta o del suelo mantiene niveles de humedad distintos.

Al extraer el palito después de unos minutos, si este sale limpio y seco, el árbol necesita riego, si sale húmedo, esto significa que es mejor esperar.

Para que este truco sea efectivo, es fundamental utilizar palitos de madera natural, sin barnices ni colorantes químicos que puedan contaminar la tierra.

Palitos helado Los palitos de helado pueden prevenir problemas de plagas en tu árbol limonero.

En concreto, expertos recomiendan colocar dos o tres palitos en diferentes puntos alrededor del tronco del árbol para tener una lectura completa de la humedad.

Otros beneficios en este truco casero