Alfredo Cornejo destacó ante inversores extranjeros las reformas impulsadas por Javier Milei

alfredo cornejo, jimena latorre y luis caputo Alfredo Cornejo y la ministra Jimena Latorre estuvieron con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Foto: Gobierno de Mendoza

Alfredo Cornejo en la misión encabezada por Javier Milei

En Nueva York Alfredo Cornejo participa de la misión internacional encabezada por el presidente de la Nación, Javier Milei, para el Argentina Week 2026.

El encuentro que reúne a empresarios, banqueros y líderes políticos para intercambiar visiones sobre el escenario económico y promover al país para atraer inversiones.

Cornejo participó en un almuerzo y conversatorio organizado por Council of the Americas (COA), realizado en su sede ubicada en Park Avenue 680, en Nueva York.

La actividad estuvo orientada a generar un intercambio directo entre autoridades argentinas e inversores internacionales.

El formato del evento incluyó 14 mesas de trabajo integradas por entre 10 y 12 invitados cada una, en las que gobernadores y funcionarios nacionales presidieron conversaciones con inversores y representantes del sector financiero interesados en conocer las oportunidades de inversión en las provincias argentinas.

Posteriormente se desarrolló un conversatorio dividido en dos paneles. El gobernador de Mendoza participó en el Panel II, moderado por el asesor especial del presidente y CEO de AS/COA, Juan Cruz Díaz, en el que se abordaron perspectivas económicas, el contexto macroeconómico y geopolítico y las posibilidades de desarrollo productivo en las distintas regiones del país.

alfredo cornejo y gobernadores en nueva york1 Alfredo Cornejo comparte la gira por Estados Unidos con otros gobernadores. Foto: Gobierno de Mendoza

“Nuestro diseño constitucional federal les da muchas competencias a las provincias en materia de economía, permisos de exploración, de explotación y concesiones, tanto en el petróleo como en la minería. Muchos gobiernos provinciales están alineados con esa misión y acompañan misiones comerciales y de inversión”, indicó el mandatario mendocino.

Mi provincia ofrece muchas cosas, pero lo sintetizo en lo que ya hacemos bien: tratar de hacerlo mejor. Quermos hacer cosas que no hacíamos y que queremos hacer en varias actividades, tanto en el petróleo como en la minería Mi provincia ofrece muchas cosas, pero lo sintetizo en lo que ya hacemos bien: tratar de hacerlo mejor. Quermos hacer cosas que no hacíamos y que queremos hacer en varias actividades, tanto en el petróleo como en la minería

Afirmó Alfredo Cornejo que “hacemos vinos y estamos anticipándonos a la reconfiguración del consumo de bebidas alcohólicas en el mundo para hacerlo mucho mejor y seguir en esa dirección”.

Al referirse al crecimiento de la actividad turística, señaló que el propio mercado refleja ese dinamismo, al indicar que “hay 14 hoteles nuevos en Mendoza en solo dos años y seis más en construcción, varios de ellos de grandes cadenas”.

El mandatario mendocino compartió este encuentro con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).