El Jury de Enjuiciamiento convocó a reunión para resolver si aparta a 13 miembros, como pidió el juez Sarmiento

Sebastián Sarmiento, Juez Penal (15).jpeg El juez Sebastián Sarmiento recusó a 13 de los 21 integrantes del Jury de Enjuiciamiento. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

El Jury de Enjuiciamiento decide sobre Sebastián Sarmiento

Sebastián Sarmiento jugó una de sus últimas cartas el 27 de febrero último cuando recusó a 13 de los 21 miembros del Jury de Enjuiciamiento que lo someterá a juicio de destitución en fecha a determinar.

El juez pidió por escrito que se aparten los tres jueces de la Corte y los diez legisladores provinciales que el 18 de diciembre lo suspendieron tras analizar las pruebas en contra y la defensa del magistrado penalista.

Consideró que lo prejuzgaron y que ya sentaron opinión sobre su situación legal lo cual afecta la imparcialidad que debe regir todo procedimiento legal.

Los cuestionados son: Dalmiro Garay (presidente del Jury de Enjuiciamiento) y sus pares de la Suprema Corte Norma Llatser y Teresa Day, y los diputados y senadores locales Érica Pulido, Mauricio Torres, José Tribiño, Beatriz Martínez, Gustavo Cairo, Martín Kerchner, Alejandro Diumenjo, Natacha Eisenchlas, David Sáez y Jorge López.

dalmiro garay norma llatser corte.jpg Dalmiro Garay y Norma Llatser, integrantes del Jury de Enjuiciamiento que suspendió y llevó a juicio político a Sebastián Sarmiento.

La definición será inédita porque el mismo planteo ya lo es: nunca antes un magistrado suspendido para ser llevado a juicio de destitución había solicitado que se aparten tantos integrantes del Jury de Enjuiciamiento.

En caso de que el pedido prospere, quienes resulten apartados deberán ser reemplazados por camaristas del fuero Civil y/o Penal.