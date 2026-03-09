El Jury de Enjuiciamiento convocó a reunión para resolver si aparta a 13 miembros, como pidió el juez Sarmiento

El Jury de Enjuiciamiento se reunirá para decidir si acepta o rechaza la recusación de trece de sus veintiún miembros que planteó el suspendido juez penal Sebastián Sarmiento.
El cónclave del Jury de Enjuiciamiento se desarrollará el jueves 12 a las 9 de la mañana en el cuarto piso de los Tribunales provinciales y participarán los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados provinciales.
Sebastián Sarmiento, que fue suspendido por el Jury de Enjuiciamiento y será llevado a juicio de destitución, recusó a 13 integrantes para apartarlos del proceso definitorio bajo el argumento de que prejuzgaron cuando decidieron, tras analizar su situación legal, suspenderlo por mal desempeño y desorden de conducta.
Sebastián Sarmiento jugó una de sus últimas cartas el 27 de febrero último cuando recusó a 13 de los 21 miembros del Jury de Enjuiciamiento que lo someterá a juicio de destitución en fecha a determinar.
El juez pidió por escrito que se aparten los tres jueces de la Corte y los diez legisladores provinciales que el 18 de diciembre lo suspendieron tras analizar las pruebas en contra y la defensa del magistrado penalista.
Consideró que lo prejuzgaron y que ya sentaron opinión sobre su situación legal lo cual afecta la imparcialidad que debe regir todo procedimiento legal.
Los cuestionados son: Dalmiro Garay (presidente del Jury de Enjuiciamiento) y sus pares de la Suprema Corte Norma Llatser y Teresa Day, y los diputados y senadores locales Érica Pulido, Mauricio Torres, José Tribiño, Beatriz Martínez, Gustavo Cairo, Martín Kerchner, Alejandro Diumenjo, Natacha Eisenchlas, David Sáez y Jorge López.
La definición será inédita porque el mismo planteo ya lo es: nunca antes un magistrado suspendido para ser llevado a juicio de destitución había solicitado que se aparten tantos integrantes del Jury de Enjuiciamiento.
En caso de que el pedido prospere, quienes resulten apartados deberán ser reemplazados por camaristas del fuero Civil y/o Penal.