Adiós al puerto HDMI: el invento chino que transformará tu televisor y le dará una resolución 8K UHD

Si bien el puerto HDMI es, actualmente, la mejor alternativa para conectar dispositivos a nuestro televisor, un invento chino está moviendo los cimientos y, a priori, promete destronarlo. Se trata de una conexión que, entre otras cosas, permitirá visualizar contenido con una resolución premium de 8K UHD.
Llegó el fin del puerto HDMI: conocé el invento tecnológico chino que lo destronará
Durante décadas, los estándares HDMI y DisplayPort han liderado la transmisión de audio y video, pero la carrera por la ultra alta definición (8K UHD) ha impulsado la creación de una alternativa en el continente asiático. Un conjunto de empresas chinas desarrolló una tecnología denominada GPMI (General Purpose Media Interface), ideada superar las limitaciones técnicas de las interfaces actuales.
La principal carta de presentación del GPMI es su asombrosa capacidad de transferencia de datos. Mientras que el estándar HDMI 2.1 alcanza un máximo de 48 Gbps, la versión GPMI Type-B eleva esa cifra hasta los 192 Gbps. Este ancho de banda, que cuadriplica lo que permite el puerto HDMI, brindará la posibilidad de transmitir contenido en resolución 8K a 120 cuadros por segundo de forma nativa, eliminando la necesidad de recurrir a la compresión de datos que suele degradar ligeramente la fidelidad de imagen en cualquier Smart TV estándar.
Por otro lado, existe la variante GPMI Type-C, que aunque ofrece una velocidad más moderada de 96 Gbps, sigue duplicando el rendimiento del puerto HDMI convencional. Lo más relevante de esta versión es que utiliza un conector físicamente compatible con el puerto USB-C, contando ya con el respaldo de la USB Association, lo que facilitará su integración en gran parte de los dispositivos.
El GPMI no aspira únicamente a ser un cable de video, ya que busca ser una interfaz de propósito general. Este estándar unifica en un solo enlace la transmisión de video y audio de ultra alta fidelidad y señales de control y datos de red (Ethernet).
Por lo pronto, el tradicional puerto HDMI tiene sus días contados. Aunque, es cierto también que esta tecnología china todavía está en auge en el continente asiático, por lo que debemos aguardar un breve lapso temporal para que desembarque en Latinoamérica. Además, debemos contar con dispositivos aptos para una resolución 8K UHD, así podremos sacarle el máximo provecho.