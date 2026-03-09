Adiós al puerto HDMI: el invento chino que transformará tu televisor y le dará una resolución 8K UHD

Por otro lado, existe la variante GPMI Type-C, que aunque ofrece una velocidad más moderada de 96 Gbps, sigue duplicando el rendimiento del puerto HDMI convencional. Lo más relevante de esta versión es que utiliza un conector físicamente compatible con el puerto USB-C, contando ya con el respaldo de la USB Association, lo que facilitará su integración en gran parte de los dispositivos.

puerto hdmi televisor Llegó el fin del puerto HDMI de tu televisor.

El GPMI no aspira únicamente a ser un cable de video, ya que busca ser una interfaz de propósito general. Este estándar unifica en un solo enlace la transmisión de video y audio de ultra alta fidelidad y señales de control y datos de red (Ethernet).

Por lo pronto, el tradicional puerto HDMI tiene sus días contados. Aunque, es cierto también que esta tecnología china todavía está en auge en el continente asiático, por lo que debemos aguardar un breve lapso temporal para que desembarque en Latinoamérica. Además, debemos contar con dispositivos aptos para una resolución 8K UHD, así podremos sacarle el máximo provecho.