Cómo transformar un viejo televisor en un Smart TV última generación gracias al puerto HDMI

Insertar el dispositivo directamente en el puerto HDMI del televisor.

Vincular el aparato a la red WiFi del hogar.

Acceder instantáneamente a aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+ o Prime Video desde la pantalla de siempre.

Este recurso no solo es una alternativa económica y práctica, sino que también representa una decisión sostenible al evitar que televisores viejos que todavía funcionan terminen en la basura, dándoles una segunda vida útil como centros multimedia modernos, es decir, convirtiéndolos en Smart TV.

Quien tiene un puerto HDMI en su televisor, tiene un tesoro: por qué y para qué sirve

Además de usar el puerto HDMI para transformar el viejo televisor en un Smart TV, también podemos utilizarlo para acceder a otras ventajas. Un beneficio poco aprovechado de este puerto es el estándar CEC (Consumer Electronics Control). Esta tecnología permite que varios aparatos conectados se manejen desde un solo control remoto.

hdmi smart tv Estos son los usos desconocidos del puerto HDMI.

Por ejemplo, al activar esta función, podés encender tu consola de videojuegos o tu dispositivo de streaming y que el televisor se prenda automáticamente en el canal correcto. Lo mejor de todo es que permite manejar los comandos básicos de todos los aparatos vinculados usando un solo control remoto, centralizando la experiencia y evitando confusiones.