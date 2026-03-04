¿Cuál es la forma correcta de limpiar el televisor con vinagre?

Lo cierto es que realizar una limpieza del televisor con vinagre es posible, pero se tiene que hacer teniendo en cuenta ciertas advertencias. Hoy te cuento cuál es la manera correcta de hacerlo y qué errores de limpieza deberías evitar para mantener tu televisor sano y salvo.
¿Es realmente importante limpiar el televisor? Aunque no lo creas, la limpieza del televisor es sumamente necesaria para eliminar las huellas de las manos, el polvo acumulado, la suciedad y la tierra en general.
Cuanto más y mejor limpies el televisor, vas a poder ver las imágenes en la pantalla de una forma más limpia y uniforme. La limpieza del televisor previene la acumulación de alérgenos y alarga la vida útil del aparato.
Cómo limpiar el televisor con vinagre: consejos útiles
El vinagre es un ingrediente ácido y natural que se suele utilizar en diferentes trucos de limpieza que tienen como finalidad remover grasa pegada, eliminar hongos y limpiar sin dañar las superficies. Pero ojo, esto no significa que debas usar vinagre puro para limpiar cualquier cosa.
Por más natural y seguro que sea, el vinagre no deja de ser un ácido. Los ácidos son abrasivos y corrosivos en diferentes medidas, dependiendo de qué tanto los diluyas con agua.
Lo recomendable es evitar aparatos tecnológicos cuando se trata de trucos con vinagre, pero, bajo ciertas advertencias, puede ser muy efectivo y no daña las pantallas digitales.
Antes de limpiar el televisor, desconecta el aparato de la fuente de electricidad y retira el polvo con un plumero.
Para realizar este truco con vinagre, solo debes preparar en un recipiente agua con unas cucharadas de vinagre de manzana o de limpieza. Rocía la pantalla del televisor y limpia con un paño de microfibra suave y limpio.
También puedes limpiar la pantalla del televisor con un poco de agua destilada o alcohol, ambos en pequeñas cantidades. Nunca hay que mojar el televisor, solo se necesitan unas gotas del ingrediente que utilices.
¿Qué otras cosas de la casa puedo limpiar con vinagre?
- Con un poco de vinagre puedes remover el sarro de las canillas, el cabezal de la ducha y los metales en general.
- El vinagre es perfecto para limpiar vidrios y espejos.
- Puedes usar un poco de vinagre para lavar y limpiar cada rincón de la heladera.