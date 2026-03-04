¿Cuál es la forma correcta de limpiar el televisor con vinagre?

Cuanto más y mejor limpies el televisor, vas a poder ver las imágenes en la pantalla de una forma más limpia y uniforme. La limpieza del televisor previene la acumulación de alérgenos y alarga la vida útil del aparato.

Cómo limpiar el televisor con vinagre: consejos útiles

El vinagre es un ingrediente ácido y natural que se suele utilizar en diferentes trucos de limpieza que tienen como finalidad remover grasa pegada, eliminar hongos y limpiar sin dañar las superficies. Pero ojo, esto no significa que debas usar vinagre puro para limpiar cualquier cosa.

Por más natural y seguro que sea, el vinagre no deja de ser un ácido. Los ácidos son abrasivos y corrosivos en diferentes medidas, dependiendo de qué tanto los diluyas con agua.

limpiar con vinagre Siempre hay que usar vinagre diluido con agua o en pequeñas cantidades.

Lo recomendable es evitar aparatos tecnológicos cuando se trata de trucos con vinagre, pero, bajo ciertas advertencias, puede ser muy efectivo y no daña las pantallas digitales.

Antes de limpiar el televisor, desconecta el aparato de la fuente de electricidad y retira el polvo con un plumero.

Para realizar este truco con vinagre, solo debes preparar en un recipiente agua con unas cucharadas de vinagre de manzana o de limpieza. Rocía la pantalla del televisor y limpia con un paño de microfibra suave y limpio.

También puedes limpiar la pantalla del televisor con un poco de agua destilada o alcohol, ambos en pequeñas cantidades. Nunca hay que mojar el televisor, solo se necesitan unas gotas del ingrediente que utilices.

¿Qué otras cosas de la casa puedo limpiar con vinagre?

vinagre blanco Lo mejor es usar vinagre destilado para limpiar.