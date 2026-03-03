Cómo limpiar el piso de porcelanato con pocos ingredientes y hacer que quede reluciente como un espejo

No es con vinagre: así tenés que limpiar tu piso de porcelanato con un truco casero infalible

Uno de los errores más extendidos para limpiar pisos de este material es el uso de vinagre. Aunque la creencia popular los cataloga como soluciones naturales eficaces, su aplicación en el porcelanato resulta contraproducente a largo plazo.

El vinagre, debido a su composición ácida, tiene la capacidad de degradar el sellado de las juntas, debilitando la unión entre las piezas. Además, el ácido acético reacciona con los minerales presentes en la cerámica, lo que provoca la eliminación de la capa protectora superficial. En acabados pulidos, el daño es aún más evidente, ya que el ácido suele matizar el brillo hasta dejar un rastro blanquecino y opaco que arruina la elegancia del suelo.